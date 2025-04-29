Компания Neuralink сообщила в январе, что три человека уже получили мозговые импланты в рамках клинического исследования PRIME, информирует 24 Канал. Среди них – Брэд Смит.

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Все трое не могут двигать руками и ногами – Ноланд и Алекс из-за травмы спинного мозга, а Брэд – из-за бокового амиотрофического склероза.

Смит отмечает, что не может двигать ни одной частью тела, кроме уголков рта и глаз.

Я полностью зависим от аппарата искусственной вентиляции легких,

– сказал он в видео, опубликованном на платформе X.

Он рассказал, что полностью полагается на имплант Neuralink для общения. Видео он создал с помощью мозгово-компьютерного интерфейса, которым управляет курсором мыши на своем MacBook Pro. Команда Neuralink в сотрудничестве со Смитом также разработала специальное чат-приложение, которое с помощью ИИ слушает разговор и предлагает варианты ответов.

Приложение использует Grok 3 и искусственный аналог моего старого голоса для формирования вариантов ответов. Мой друг попросил совета по подарку для девушки, которая любит лошадей. Я выбрал вариант, и ИИ с моим голосом посоветовал подарить ей букет моркови,

– объяснил Смит.

Подытоживая свой опыт, Брэд Смит отметил, что технология Neuralink существенно улучшила его жизнь.

По словам Смита, команда также работает над ускорением ввода текста курсором.

Кроме того, недавно первый пациент Ноланд Арбо отчитался о годе пользования чипом Neuralink. Он рассказал, как чувствует себя и имеет ли побочные эффекты.