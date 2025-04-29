Компания Neuralink сообщила в январе, что три человека уже получили мозговые импланты в рамках клинического исследования PRIME, информирует 24 Канал. Среди них – Брэд Смит.
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Все трое не могут двигать руками и ногами – Ноланд и Алекс из-за травмы спинного мозга, а Брэд – из-за бокового амиотрофического склероза.
Смит отмечает, что не может двигать ни одной частью тела, кроме уголков рта и глаз.
Я полностью зависим от аппарата искусственной вентиляции легких,
– сказал он в видео, опубликованном на платформе X.
Он рассказал, что полностью полагается на имплант Neuralink для общения. Видео он создал с помощью мозгово-компьютерного интерфейса, которым управляет курсором мыши на своем MacBook Pro. Команда Neuralink в сотрудничестве со Смитом также разработала специальное чат-приложение, которое с помощью ИИ слушает разговор и предлагает варианты ответов.
Приложение использует Grok 3 и искусственный аналог моего старого голоса для формирования вариантов ответов. Мой друг попросил совета по подарку для девушки, которая любит лошадей. Я выбрал вариант, и ИИ с моим голосом посоветовал подарить ей букет моркови,
– объяснил Смит.
Подытоживая свой опыт, Брэд Смит отметил, что технология Neuralink существенно улучшила его жизнь.
По словам Смита, команда также работает над ускорением ввода текста курсором.