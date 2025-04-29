Компанія Neuralink повідомила в січні, що троє людей вже отримали мозкові імпланти в межах клінічного дослідження PRIME, інформує 24 Канал. Серед них – Бред Сміт.

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Усі троє не можуть рухати руками й ногами – Ноланд і Алекс через травму спинного мозку, а Бред – через бічний аміотрофічний склероз.

Сміт зазначає, що не може рухати жодною частиною тіла, окрім кутиків рота та очей.

Я повністю залежний від апарату штучної вентиляції легень,

– сказав він у відео, опублікованому на платформі X.

Він розповів, що повністю покладається на імплант Neuralink для спілкування. Відео він створив за допомогою мозково-комп’ютерного інтерфейсу, яким керує курсором миші на своєму MacBook Pro. Команда Neuralink у співпраці зі Смітом також розробила спеціальний чат-застосунок, який за допомогою ШІ слухає розмову та пропонує варіанти відповідей.

Застосунок використовує Grok 3 і штучний аналог мого старого голосу для формування варіантів відповідей. Мій друг попросив поради щодо подарунка для дівчини, яка любить коней. Я обрав варіант, і ШІ з моїм голосом порадив подарувати їй букет моркви,

– пояснив Сміт.

Підсумовуючи свій досвід, Бред Сміт зазначив, що технологія Neuralink суттєво покращила його життя.

За словами Сміта, команда також працює над пришвидшенням введення тексту курсором.

Крім того, нещодавно перший пацієнт Ноланд Арбо відзвітував про рік користування чипом Neuralink. Він розповів, як почуваєтья та чи має побічні ефекти.