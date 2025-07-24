Neuralink, що належить Ілону Маску, ставить перед собою грандіозні цілі, інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Видання отримало інформацією про такі цілі компанії з документів для інвесторів.

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Наразі Neuralink перебуває на ранніх стадіях тестування на людях – відомо, що імпланти N1 отримали сім пацієнтів. Проте вже до 2029 року компанія сподівається отримати регуляторне схвалення в США для свого першого комерційного продукту під назвою Telepathy, який дозволяє керувати пристроями силою думки.

Планується проводити 2 тисячі операцій щороку, що принесе близько 100 мільйонів доларів доходу. А в 2030 році Neuralink хоче запустити чип Blindsight для відновлення зору, збільшивши кількість операцій до 10 тисяч на рік із доходом понад 500 мільйонів доларів і в результаті досягти 20 тисяч імплантацій на рік до 2031 року.

Компанія також планує відкрити п'ять великих клінік протягом наступних шести років. У цих центрах будуть доступні щонайменше три версії мозкових інтерфейсів:

Telepathy – для зв'язку між мозком і машинами, наприклад, щоб керувати комп'ютером чи смартфоном думками.

– для зв'язку між мозком і машинами, наприклад, щоб керувати комп'ютером чи смартфоном думками. Blindsight – для відновлення зору людям, які втратили його через травми чи захворювання, за умови збереження зорової кори мозку.

– для відновлення зору людям, які втратили його через травми чи захворювання, за умови збереження зорової кори мозку. Deep – для лікування неврологічних станів, таких як тремор чи хвороба Паркінсона, шляхом впливу на певні ділянки мозку.

Як працюють мозкові чипи?

Мозкові чипи Neuralink – це невеликі пристрої, які вживлюють у мозок за допомогою спеціальних хірургічних роботів. Вони зчитують електричні сигнали нейронів і передають їх на зовнішні пристрої, дозволяючи людині взаємодіяти з технікою без фізичних рухів. Це може стати революцією для людей із паралічем, адже вже зараз кілька пацієнтів із важкими травмами хребта використовують імпланти Neuralink для роботи з комп'ютерами, ігор чи навіть редагування відео.



Автономний робот для імплантації чипа / Фото Neuralink

Neuralink, заснована у 2016 році, вже залучила 1,3 мільярда доларів інвестицій і оцінюється у 9 мільярдів доларів. У травні 2025 року компанія отримала від Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) статус "проривного пристрою" для технології відновлення мовлення, а минулого року – для чипа відновлення зору.

Це має прискорити процес схвалення для клінічного використання. Проте попереду ще багато викликів, адже жоден мозковий інтерфейс поки не затверджений для постійного використання людиною, а питання безпеки та етики залишаються відкритими.