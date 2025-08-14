Співзасновник OpenAI Сем Альтман готується до запуску нового амбітного проєкту. Йдеться про стартап у сфері нейрокомп’ютерних інтерфейсів, який стане прямим конкурентом компанії Ілона Маска Neuralink. Це ще більше загострює і без того напружене суперництво між двома великими фігурами технологічної індустрії.

Що стоїть за проєктом Merge Labs?

Нова компанія, що отримала назву Merge Labs, має на меті розробку та вдосконалення нейрокомп'ютерних інтерфейсів, які дозволяють з'єднувати людський мозок безпосередньо з комп'ютером. Цей крок виводить давнє суперництво між Семом Альтманом та Ілоном Маском на абсолютно новий рівень – від боротьби за першість у сфері штучного інтелекту до змагання за технології, що можуть змінити саму природу людини, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Ідея назви стартапу, ймовірно, походить від концепції "the merge" (злиття або об'єднання), про яку Альтман писав у своєму блозі ще у 2017 році. Тоді він припустив, що об'єднання людей і машин уже почалося й незабаром "стане набагато дивнішим". За його прогнозами, цей процес може відбутися в період між 2025 і 2075 роками. Схоже, Альтман вирішив прискорити цей процес, роблячи ставку на те, що штучний інтелект надасть його чипам перевагу над конкурентами.

Співзасновником Merge Labs разом з Альтманом стане Алекс Бланія, керівник проєкту World ID – стартапу зі сканування очної сітківки, який також має підтримку з боку OpenAI та Альтмана. Цікаво, що сам Альтман не планує брати участь у повсякденному управлінні Merge Labs, а натомість лише підтримуватиме її запуск і роботу.

Наразі Merge Labs перебуває на етапі залучення інвестицій. За даними джерел, стартап планує залучити близько 250 мільйонів доларів при загальній початковій оцінці компанії у 850 мільйонів доларів. Очікується, що значну частину фінансування надасть венчурний підрозділ OpenAI, що підкреслює стратегічну важливість цього напряму для компанії.

Конкуренти

Попри амбітні плани, Merge Labs виходить на ринок, де вже є сильні лідери:

Компанія Ілона Маска Neuralink, заснована у 2016 році, має значну перевагу. Вона вже отримала дозвіл регуляторів на проведення клінічних випробувань на людях і встигла імплантувати свої чипи кільком пацієнтам з паралічем. Оцінка Neuralink набагато вища і сягає 9 мільярдів доларів після залучення 650 мільйонів доларів інвестицій на початку цього року.

Компанія Synchron, яку фінансують Білл Гейтс та Джефф Безос також є серйозним конкурентом. Унікальність їхнього підходу полягає у менш інвазивному методі імплантації: електроди доставляються до мозку через кровоносні судини за допомогою стента, що виключає необхідність у відкритій хірургічній операції на мозку. Компанія вже встановила свої пристрої десятьом пацієнтам.

Precision Neuroscience. Співзасновником цієї компанії є один із колишніх засновників Neuralink. Precision Neuroscience розробила гнучкий електродний масив, товщина якого не перевищує товщину людської волосини. Цей пристрій може бути імплантований через невеликий розріз у черепі, що дозволяє керувати цифровими пристроями силою думки.

Blackrock Neurotech. Ця компанія є одним зі світових лідерів у цій сфері, маючи найбільший досвід у застосуванні технології на людях. Сьогодні більшість пацієнтів у світі, що живуть з імплантами в мозку, використовують технологію саме від Blackrock Neurotech. Компанія вже випустила свою розробку Neuralace для дослідницької спільноти, а до 2028 року хоче продемонструвати її використання як зорового протеза.

Альтман проти Маска

Конкуренція між Альтманом і Маском має довгу історію. Вони були співзасновниками OpenAI, але у 2018 році Маск залишив раду директорів через розбіжності в поглядах на майбутнє компанії. Відтоді їхні шляхи розійшлися остаточно: Маск заснував власну ШІ-компанію xAI та навіть подав до суду на OpenAI, звинувачуючи її у відході від початкової некомерційної місії.

Запуск Merge Labs стає ще однією точкою напруги в їхніх стосунках, перетворюючи технологічні перегони на особисте протистояння візій майбутнього людства.