Стартап, що базується в Берліні та Сан-Франциско, оголосив у понеділок, що його технологія, включаючи токен Worldcoin – криптовалюту, що відстежується на блокчейні та вимагає від користувачів попереднього підтвердження особи — буде доступна в 35 містах у 20 країнах світу.

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Як це працює

Центральним елементом проєкту є фізична "сфера", що сканує очі, яка, за словами засновників Worldcoin, необхідна для майбутнього, в якому розрізняти людей і роботів стає дедалі складніше через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту. Після того, як користувачі доведуть, що вони не є роботами, їм може бути виданий один із токенів компанії.

Ось так виглядає сфера:

Таким чином імовірною перевагою технології повинна стати відкритість перед законом. Якщо кожна людина повинна буде сканувати око для доступу, отже компанія матиме її певний профіль, яким, звісно ж, не зможе не поділитися з контролюючими органами. Це буде глобальна фінансова та ідентифікаційна мережа, заснована на підтвердженні особи, що особливо важливо в епоху штучного інтелекту.

Біткойн та деякі інші криптовалюти, наприклад, широко використовуються злочинцями по всьому світу, щоб отримувати незаконні гроші за свої послуги чи викупи за шантаж, оскільки це анонімно – ніхто не знає, яка людина ховається за тим чи іншим гаманцем, з огляду на те, як побудована сама технологія.

Регулятори та криза довіри

Але на заваді досягненню цілей компанії Альтмана стоять американські регулятори, які посилюють нагляд за цифровими активами через побоювання, що криптовалюти використовуються як інструмент для спекуляцій та шахрайства. Крім того, ця криза довіри спричинена й іншими проблемами на ринку криптовалют – наприклад, тривала тяганина з біржею FTX і банкротство Celsius, які змусили регуляторів вжити низку примусових заходів та прийняти нові закони.

З цієї причини токени Worldcoin спочатку не будуть доступні в США. Попри це інвестори вклали у Worldcoin близько 250 мільйонів доларів, серед яких венчурні групи Andreessen Horowitz і Khosla Ventures, інтернет-підприємець Рід Хоффман і навіть Сем Бенкман-Фрід ще до краху своєї імперії FTX.

Worldcoin не поспішає розголошувати свої плани та амбіції, оскільки не знає, як далі складеться ситуація в США. Можна лише припустити, що компанія мріє встановити свої сфери в усіх можливих місцях, де йде торгівля, щоб користувачі могли швидко сканувати око й розраховуватися за товари й послуги.

Компанія також розуміє, що їй доведеться завойовувати довіру не лише влади країни, а й самих користувачів. Перш за все, технологія, що її пропонує Альтман, за його словами має "явний фактор огиди", пов'язаний із конфіденційністю. Цілком імовірно, що багато людей боятимуться сканувати свої очі, оскільки в суспільстві існує певна недовіра о такого процесу, пов'язана з різноманітними теоріями змови, не в останню сергу натхненними фільмами про захоплення світу злими корпораціями або роботами.

Але засновник упевнений, що за допомогою належного пояснення компанія зможе залучити користувачів. "У криптовалюті було багато поганих гравців, і це дуже прикро. Ми повинні завоювати довіру людей, саме тому ми так багато пояснюємо, як працює технологія, і про дорожню карту децентралізації компанії", – сказав Сем Альтман.