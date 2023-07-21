Ці добровільні зобов'язання включають важливі інвестиції в заходи кібербезпеки, дослідження дискримінації на основі ШІ та впровадження нової системи "водяних знаків", яка сповіщатиме користувачів про те, що контент створено з використанням технології ШІ. Хоча очікується, що угоди не будуть впроваджені негайно, компанії взяли на себе зобов'язання старанно працювати над реалізацією цих заходів якнайшвидше.

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Детальніше про зобов'язання

На прес-брифінгу в четвер представник Білого дому повідомив, що адміністрація Байдена наразі працює над виконавчим наказом, який усуне кілька ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Хоча конкретні деталі не були розкриті, чиновник натякнув, що можуть бути вжиті заходи в різних федеральних агентствах і департаментах для забезпечення відповідального розвитку ШІ.

Проактивна позиція адміністрації Байдена щодо ШІ стала очевидною в останні місяці, коли відбулися численні зустрічі між представниками адміністрації, технічними керівниками та лідерами трудових і громадських організацій для обговорення наслідків застосування ШІ.

У травні Білий дім оголосив про збільшення фінансування та політичного керівництва для компаній, що беруть участь у розробці ШІ, включаючи інвестиції в розмірі 140 мільйонів доларів у Національний науковий фонд для створення семи нових Національних інститутів досліджень ШІ (NAIR).

Технологічні гіганти продемонстрували свою прихильність до прозорості, дозволивши громадськості оцінити свої мовні моделі на щорічному заході Def Con. Серед них такі компанії, як:

Google,

Microsoft,

Nvidia,

OpenAI.

ШІ потрібно контролювати

Нещодавня заява з'явилася після пропозиції лідера сенатської більшості Чака Шумера регулювати технологію штучного інтелекту, не пригнічуючи інновації. Програма SAFE (Security, Accountability, Foundations, Explain) заохочує співпрацю між законодавцями для створення правил, що враховують потенційний вплив штучного інтелекту на національну безпеку, втрату робочих місць і поширення дезінформації.

Сенатор Шумер підкреслив, що ШІ може стати трансформаційною силою, що відкриває безпрецедентні можливості для розвитку технологій, науки та промисловості. Його план передбачає проведення інформаційних брифінгів про ШІ для сенаторів, третій брифінг заплановано на наступний тиждень.

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Регулювання ШІ

У відповідь на пропозицію Шумера законодавці з обох сторін політичного спектру прийняли закони, що регулюють ШІ. Очікується, що деякі з цих заходів, такі як правила, що обмежують використання генеративного ШІ Міністерством оборони, будуть включені в цьогорічний Закон про асигнування на національну оборону.

У п'ятницю представники всіх семи технологічних компаній зберуться в Білому домі для офіційного підписання добровільних зобов'язань. Точний час проведення заходу поки що не розголошується.