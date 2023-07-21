Завдяки спеціальним інструкціям користувачі тепер можуть встановити базовий рівень знань про себе та свої вподобання, що дозволить ChatGPT ефективніше реагувати на їхні запити.

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Навіщо це взагалі потрібно

Ця функція, яка наразі перебуває в стадії бета-тестування, підходить для широкого спектру сценаріїв. Наприклад, викладачі можуть повідомити ChatGPT про рівень свого класу, щоб отримати персоналізовані відповіді, які підходять для їхніх студентів. Так само люди, які керують великими сім'ями, можуть вказати кількість членів сім'ї під час обговорення приготування їжі та покупок, що призведе до більш точних рекомендацій щодо порцій.

На додаток, програмісти, які спеціалізуються на певній мові кодування, можуть переконатися, що ChatGPT надає кодові відповіді у їхньому улюбленому синтаксисі.

Джоанна Джанг, член команди OpenAI, відповідальна за поведінку моделі та продукт, порівняла користувацькі інструкції з постійною преамбулою до запитів. Замість того, щоб повторно надавати контекст до кожного запитання, користувачі можуть інтегрувати відповідні деталі у свої користувацькі інструкції, дозволяючи чат-боту постійно отримувати доступ до цієї інформації.

Але є й проблемка

Попри потенційне покращення взаємодії, існують проблеми, які необхідно вирішити. Користувацькі інструкції можуть ускладнювати запити, що потенційно може призвести до помилкових або нерелевантних відповідей. Під час демонстрації Джанг зіткнулася з таким сценарієм, коли вона отримала рецепт печива, відформатований як код на мові Golang, після того, як згадала про свій досвід програмування. Однак OpenAI прагне вдосконалити модель під час тестування бета-версії, щоб забезпечити більш точне застосування рекомендацій.

А тим часом ChatGPT уперше з моменту запуску втрачає користувачів: які можуть бути причини

У планах OpenAI на майбутнє – зробити користувацькі інструкції більш динамічними та інтерактивними. Мета полягає в тому, щоб ChatGPT дізнавався про користувачів, одночасно отримуючи від них інформацію, створюючи більш персоналізованого та ефективного віртуального асистента. Забезпечення безпеки користувачів є пріоритетом, тому OpenAI працює над тим, щоб користувацькі інструкції не мали перевагу над інструментами безпеки системи. Образливі або неприйнятні запити будуть відфільтровуватися, щоб підтримувати відповідальне і безпечне середовище ШІ.