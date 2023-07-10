Чому ChatGPT втрачає користувачів

Перш за все, точні причини нікому не відомі, але різні ЗМІ мають кілька вельми переконливих припущень. Одна з версій навіть говорить про те, що ця надміру роздута бульбашка штучних інтелектів нарешті луснула.

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Що мається на увазі під "бульбашкою"? Річ у тім, що з моменту свого дебюту минулого року ChatGPT від OpenAI був найпопулярнішим продуктом у сфері технологій. Його численні згадки у соцмережах та медіа привертали увагу дедалі більшої кількості користувачів і поклали початок цілій революції ШІ. Безліч компаній оголосили про розробку власних аналогів, а інші почали швидко впроваджувати нейромережі в свої продукти, щоб задовольнити зростаючі потреби аудиторії. Але в якийсь момент їх стало настільки багато, що одні користувачі просто губляться, інші ж узагалі не розуміють, як вони могли б використовувати ШІ.

Як тепер стало відомо зі звіту аналітиків Similarweb, що займаються вебаналітикою та дослідженням ринку, трафік упав як з мобільних пристроїв, так і з комп'ютерів. Результати показують, що спочатку залученість росла "метеоритними темпами". Однак у березні стало помітним перше сповільнення росту, після чого різке його падіння у травні. І вже в червні почалося вперше зафіксували відтік. У звіті зазначається, що залученість відвідувачів на один візит на сайт ChatGPT також падає, а це означає, що люди, які заходять на сайт, проводять на ньому менше часу.

То що ж саме відбувається? Ось кілька теорій:

Схильність ШІ до брехні, дезінформації, перекручування фактів могла зіграти роль і змусити деяких людей припинити використання ШІ.

Незрозумілість у правовому полі, тобто питання щодо інтелектуальної власності на створений контент.

Це також може бути ознакою того, що початкова "новизна вичерпалася", людям буквально набридло, вони награлися новою іграшкою.

Студенти коледжів, які використовували технологію для шахрайства під час навчання, пішли на літні канікули, що спричинило загальне зниження активності.

Компанії забороняють своїм працівникам користуватися ШІ на робочому місці, боючись імовірного витоку даних, а необхідність використання його вдома не така вже й велика.

Але Similarweb каже, що така доля спіткала не лише ChatGPT. Цифри показують, що за останні місяці менше людей відвідують і Microsoft Bing, Google Bard і Character.AI. Тож тут, імовірно, можна відкинути припущення, що користувачі просто перейшли з ChatGPT до інших нейромереж.

Хай там як, але навряд чи можна говорити про те, що ми є свідками початку занепаду самої технології ШІ для звичайних споживачів.