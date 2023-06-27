Компанія Axios стверджує, що отримала службову записку від керівниці апарату Палати представників Кетрін Шпіндор, яка встановлює жорсткі обмеження щодо використання ChatGPT і подібних великих мовних моделей штучного інтелекту в офісах Конгресу.

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Нові правила

Згідно з новими вимогами, законодавці та співробітники тепер можуть використовувати лише ChatGPT Plus, платну версію чатбота, яка має розширені можливості щодо забезпечення приватності. Офіси можуть використовувати продукт лише для "дослідження та оцінки" з увімкненими налаштуваннями конфіденційності. Їм заборонено вставляти в діалог із ботом "будь-які блоки тексту, які ще не були оприлюднені".

Безплатний ChatGPT тепер заборонений, як і будь-які інші мовні моделі будь компаній.

Ряд приватних компаній, зокрема Samsung і Apple, також обмежили або заборонили своїм співробітникам користуватися генеративними інструментами штучного інтелекту, такими як ChatGPT. Вони бояться, що через ці сервіси може статися витік конфіденційних даних. Побоювання небезпідставні, адже в минулому вже траплялися випадки, коли тимчасові баги розкривали історію чатів іншим користувачам. Крім того, не так давно стало відомо, що у даркнеті продають 100 000 акаунтів ChatGPT разом із їхніми діалогами.

Така політика використання ШІ не стала сюрпризом. Установи та компанії застерігають від використання генеративного ШІ вже давно. Лише кілька днів минуло з того часу, як лідер більшості в Сенаті Чак Шумер закликав Конгрес поквапитися і прийняти нове законодавство, яке регулюватиме індустрію штучного інтелекту. Він також представив нову концепцію, яка детально описує сфери, на яких Конгрес має зосередити увагу, включаючи потенційні ризики ШІ для національної безпеки та втрату робочих місць. Ба більше, навіть сам глава OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман, раніше виступав у Конгресі, закликаючи ввести регулювання сфери ШІ.