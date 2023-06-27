Штучний інтелект пропонує великі переваги як для пілотованих, так і для безпілотних місій. З цією метою NASA розробляє систему, яка дозволить астронавтам виконувати кращі маневри, проводити вдалі експерименти та дослідження, покращувати своє перебування в космосі тощо, використовуючи мовний інтерфейс, схожий до тих, що сьогодні стрімко поширюються серед користувачів на Землі.

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Як це буде

Ідея полягає в тому, щоб досягти того, що ми будемо розмовляти з космічними апаратами, а вони будуть відповідати нам про попередження, цікаві знахідки, які вони бачать в Сонячній системі й за її межами. Це вже зовсім не схоже на наукову фантастику,

– каже докторка Лариса Сузукі, виступаючи на зустрічі IEEE, присвяченій космічному зв'язку наступного покоління.

NASA спочатку планує розгорнути систему на своєму Місячному шлюзі — космічній станції, яка буде обертатися навколо Місяця й забезпечувати підтримку місії "Артеміда". Вона використовуватиме природно-мовний інтерфейс, який дозволить астронавтам звертатися за порадами щодо експериментів або проводити маневри, не занурюючись у складні інструкції.

На спеціальній сторінці, що закликає малий бізнес підтримати Lunar Gateway, NASA написало, що йому знадобляться технології штучного інтелекту і машинного навчання для управління різними системами. Це включає автономну роботу наукового навантаження, передачу даних, автономні операції, управління станом шлюзу та багато іншого.

Наприклад, Сузукі окреслила сценарій, за яким система автоматично виправлятиме збої та неефективність передачі даних, а також інші види цифрових збоїв. "Ми не можемо відправляти інженера в космос щоразу, коли космічний корабель виходить з ладу або його програмне забезпечення якимось чином ламається", – сказала вона.