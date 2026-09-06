Старая модель Apple Watch по выгодной цене –: действительно ли стоит ее покупать в 2026 году?

Старые модели Apple Watch стали значительно доступнее, но за низкой ценой могут скрываться проблемы с обновлениями, батареей и совместимостью. В 2026 году к выбору подержанных часов следует отнестись с особой внимательностью.

Покупка подержанных Apple Watch может показаться отличным способом сэкономить. Часы предыдущих поколений по-прежнему могут отслеживать тренировки, отображать уведомления, запускать приложения и выполнять большинство привычных функций. Об этом пишет BGR.

Стоит ли покупать подержанные Apple Watch в 2026 году?

Однако в 2026 году при выборе Apple Watch все более важным фактором становится не только цена устройства, но и продолжительность его программной поддержки.

Apple представила watchOS 27 во время WWDC 2026, и новое обновление стало одним из самых масштабных сокращений списка совместимых моделей в истории Apple Watch. Поддержку новой операционной системы получат Apple Watch Series 9, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 2 и более новые модели.

В то же время сразу несколько популярных поколений останутся без watchOS 27. Речь идет об Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE второго поколения и первом Apple Watch Ultra.

Одной из главных причин такого решения стали новые возможности Siri, связанные с искусственным интеллектом.

Согласно информации, приведенной в источнике, старые модели Apple Watch не могут полноценно поддерживать новые функции Siri AI. И это происходит даже несмотря на то, что значительная часть работы новой Siri зависит от iPhone, а не исключительно от процессора самих часов.

В результате Apple одновременно прекращает программную поддержку нескольких поколений устройств. Для покупателей это важный сигнал. Apple Watch, которые сегодня кажутся достаточно современными, могут уже не получать новые функции и большие обновления операционной системы.

Именно поэтому слишком старая модель может оказаться не такой выгодной покупкой, как кажется на первый взгляд.

Новые часы иногда выгоднее старых

Apple Watch традиционно стоят дешевле iPhone, поэтому разница между ценой нового и подержанного устройства не всегда настолько большая, чтобы оправдывать покупку старой модели. По данным источника, Apple Watch SE 3 стоят от 249 долларов, а Apple Watch Series 11 – от 399 долларов.

Также Apple начала предлагать программу, по которой Apple Watch Series 11 можно приобрести за 11,99 доллара в месяц в течение 24 месяцев. В рамках этой программы пользователи могут получить возможность перейти на новое устройство уже через год.

Поэтому потенциальному покупателю стоит сравнивать не только первоначальную цену. Подержанные Apple Watch могут стоить лишь немного дешевле, но при этом иметь потертости, царапины и значительно изношенную батарею.

В такой ситуации экономия может быстро потерять смысл. Apple Watch устаревает не так быстро, как смартфон. В то же время старые Apple Watch не обязательно являются плохой покупкой. Apple довольно медленно меняет основную концепцию своих часов. Новые поколения могут получать более яркие или большие дисплеи, дополнительные функции и обновленные возможности, но фундаментальные изменения в аппаратном обеспечении происходят не каждый год.

Например, одним из последних больших обновлений датчиков стало измерение температуры запястья, которое Apple представила вместе с Apple Watch Series 8.

До этого важной новой функцией стал датчик измерения уровня кислорода в крови, который появился в Apple Watch Series 6. Это означает, что многие ключевые возможности Apple Watch остаются актуальными на протяжении нескольких поколений.

Часы даже несколькихлетней давности по-прежнему могут контролировать физическую активность, отображать уведомления, запускать тренировки и выполнять базовые задачи не хуже, чем более новые модели. Apple также постепенно меняет баланс между возможностями iPhone и Apple Watch.

Для многих функций часам не требуется чрезмерно высокая вычислительная мощность. Им в основном нужно быстро отображать уведомления, управлять воспроизведением музыки и подкастов, запускать тренировки и взаимодействовать со смартфоном. Именно поэтому между некоторыми поколениями Apple Watch нет огромной разницы в производительности.

В источнике отмечается, что процессор Apple Watch Series 9 и Series 11 не претерпел столь кардинальных изменений, поэтому устройства имеют много общих функций. Среди них – жесты двойного касания и движение запястьем для управления интерфейсом.

Какие подержанные Apple Watch еще стоит рассматривать?

Если покупка подержанного устройства все же является приоритетом, стоит в первую очередь обращать внимание на модели, которые остаются в списке совместимых с watchOS 27.

Наиболее надежными вариантами в этом случае будут:

Apple Watch Series 9;

Apple Watch SE 3;

Apple Watch Ultra 2.

Эти модели получат новую версию операционной системы и будут иметь доступ к актуальным функциям программного обеспечения.

Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE второго поколения и Apple Watch Ultra первого поколения также продолжат работать и подключаться к iPhone.

Однако они не получат новые возможности watchOS 27. С каждым более старым поколением пользователь будет терять все больше функций. Кроме того, более старое устройство потенциально может работать медленнее или дольше выполнять определенные задачи.

Для Apple Watch это имеет особое значение. Главное преимущество умных часов заключается в том, что информацию можно получить буквально одним взглядом. Пользователь ожидает быстро ответить на сообщение, включить музыку или запустить тренировку.

Если устройство начинает медленно реагировать, а батарея быстро разряжается, низкая цена перестает компенсировать неудобства.

Перед покупкой подержанных Apple Watch необходимо проверить состояние аккумулятора. В источнике рекомендуют рассматривать устройства, у которых максимальная емкость аккумулятора превышает 85 процентов.

Это особенно важно, поскольку замена аккумулятора Apple Watch может стоить 99 долларов. Если после покупки дешевых подержанных часов придется потратить еще почти 100 долларов на новый аккумулятор, значительная часть первоначальной экономии просто исчезнет.

Поэтому перед покупкой нужно проверить не только внешнее состояние устройства, но и показатель максимальной емкости аккумулятора. Царапины на корпусе могут быть лишь косметической проблемой. Изношенный аккумулятор, напротив, напрямую влияет на повседневное использование часов.

Сколько памяти у старых Apple Watch?

Еще одним важным параметром является объем встроенной памяти. Новые модели, которые Apple поддерживает сейчас, могут иметь 64 гигабайта памяти.

В более старых версиях доступно 32 гигабайта, а некоторые модели имеют всего 16 гигабайт. Для пользователя это может быть важно, если часы используются для хранения музыки, подкастов и других файлов для автономного прослушивания.

Меньший объем памяти означает меньше возможностей для загрузки контента непосредственно на Apple Watch.

Можно ли считать Apple Watch долгосрочной покупкой?

Несмотря на ограниченный срок программной поддержки, Apple Watch в целом можно считать устройством, рассчитанным на длительное использование.

Даже после прекращения поддержки новой версии watchOS часы не перестают работать сразу. Они могут и дальше отслеживать тренировки, показывать время, отправлять уведомления и выполнять многие другие привычные функции.

Однако со временем могут возникать проблемы с совместимостью между старыми Apple Watch, новыми версиями iPhone и другими устройствами.

Apple Watch, которым пользователь владеет уже несколько лет, может оставаться вполне пригодным для использования еще долгое время. Но покупка такого же старого устройства в 2026 году – это уже другое решение. В этом случае нужно учитывать, сколько лет программной поддержки осталось у модели, в каком состоянии находится аккумулятор и насколько большая разница в цене по сравнению с новыми часами.

Наиболее разумным выбором для тех, кто хочет приобрести Apple Watch с рук, могут быть относительно новые модели – прежде всего Series 9, SE 3 или Ultra 2.

Они сочетают в себе более низкую цену по сравнению с новейшими устройствами и актуальную поддержку watchOS 27.

Покупать значительно более старые модели стоит только в том случае, если цена действительно существенно ниже, а состояние часов, особенно батареи, не вызывает сомнений. В противном случае экономия в несколько десятков долларов может обернуться быстрым разочарованием и необходимостью тратить деньги на ремонт или новое устройство.