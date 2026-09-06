Купівля старого або вживаного Apple Watch може здатися чудовим способом заощадити. Годинники попередніх поколінь усе ще вміють відстежувати тренування, показувати сповіщення, запускати застосунки та виконувати більшість звичних функцій. Про це пише BGR.

Чи варто купувати старий Apple Watch у 2026 році?

Проте у 2026 році при виборі Apple Watch дедалі важливішим фактором стає не лише ціна пристрою, а й тривалість його програмної підтримки.

Apple представила watchOS 27 під час WWDC 2026, і нове оновлення стало одним із найбільш масштабних скорочень списку сумісних моделей в історії Apple Watch. Підтримку нової операційної системи отримають Apple Watch Series 9, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 2 та новіші моделі.

Водночас одразу кілька популярних поколінь залишаться без watchOS 27. Йдеться про Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE другого покоління та перший Apple Watch Ultra.

Однією з головних причин такого рішення стали нові можливості Siri, пов'язані зі штучним інтелектом.

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За інформацією, наведеною в джерелі, старі моделі Apple Watch не можуть повноцінно підтримувати нові функції Siri AI. І це відбувається навіть попри те, що значна частина роботи нової Siri залежить від iPhone, а не виключно від процесора самого годинника.

У результаті Apple одночасно припиняє програмну підтримку кількох поколінь пристроїв. Для покупців це важливий сигнал. Apple Watch, який сьогодні здається достатньо сучасним, може вже не отримувати нові функції та великі оновлення операційної системи.

Саме тому занадто стара модель може виявитися не такою вигідною покупкою, як здається на перший погляд.

Новий годинник іноді вигідніший за старий

Apple Watch традиційно коштують дешевше за iPhone, тому різниця між ціною нового та вживаного пристрою не завжди настільки велика, щоб виправдовувати покупку старої моделі. За даними джерела, Apple Watch SE 3 коштує від 249 доларів, а Apple Watch Series 11 – від 399 доларів.

Також Apple почала пропонувати програму, за якою Apple Watch Series 11 можна отримати за 11,99 долара на місяць протягом 24 місяців. У межах цієї моделі користувачі можуть отримати можливість перейти на новий пристрій уже через рік.

Тому потенційному покупцеві варто порівнювати не лише початкову ціну. Уживаний Apple Watch може коштувати лише трохи дешевше, але водночас мати потертості, подряпини та значно зношену батарею.

У такій ситуації економія може швидко втратити сенс. Apple Watch не застаріває так швидко, як смартфон Водночас старий Apple Watch не обов'язково є поганою покупкою. Apple досить повільно змінює основну концепцію свого годинника. Нові покоління можуть отримувати яскравіші або більші дисплеї, додаткові функції та оновлені можливості, але фундаментальні зміни в апаратному забезпеченні відбуваються не щороку.

Наприклад, одним із останніх великих оновлень датчиків стало вимірювання температури зап'ястя, яке Apple представила разом з Apple Watch Series 8.

До цього важливою новою функцією став датчик вимірювання рівня кисню в крові, який з'явився в Apple Watch Series 6. Це означає, що багато ключових можливостей Apple Watch залишаються актуальними протягом кількох поколінь.

Годинник навіть кількарічної давності все ще може контролювати фізичну активність, показувати повідомлення, запускати тренування та виконувати базові завдання не гірше, ніж новіші моделі. Apple також поступово змінює баланс між можливостями iPhone і Apple Watch.

Для багатьох функцій годиннику не потрібна надзвичайно висока обчислювальна потужність. Він переважно має швидко показувати сповіщення, керувати відтворенням музики та подкастів, запускати тренування й взаємодіяти зі смартфоном. Саме тому між деякими поколіннями Apple Watch немає величезної різниці в продуктивності.

У джерелі зазначається, що процесор Apple Watch Series 9 і Series 11 не отримав настільки кардинальних змін, через що пристрої мають багато спільних функцій. Серед них – жести подвійного дотику та рух зап'ястям для керування інтерфейсом.

Які старі Apple Watch ще варто розглядати?

Якщо покупка вживаного пристрою все ж є пріоритетом, варто насамперед звертати увагу на моделі, які залишаються в списку сумісних з watchOS 27.

Найбезпечнішими варіантами в цьому випадку будуть:

Apple Watch Series 9;

Apple Watch SE 3;

Apple Watch Ultra 2.

Ці моделі отримають нову версію операційної системи та матимуть доступ до актуальних функцій програмного забезпечення.

Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE другого покоління та Apple Watch Ultra першого покоління також продовжать працювати та підключатися до iPhone.

Однак вони не отримають нові можливості watchOS 27. З кожним старішим поколінням користувач втрачатиме дедалі більше функцій. Крім того, старіший пристрій потенційно може працювати повільніше або довше виконувати певні завдання.

Для Apple Watch це має особливе значення. Головна перевага розумного годинника полягає в тому, що інформацію можна отримати буквально одним поглядом. Користувач очікує швидко відповісти на повідомлення, увімкнути музику або запустити тренування.

Якщо пристрій починає повільно реагувати, а батарея швидко розряджається, низька ціна перестає компенсувати незручності.

Перед купівлею вживаного Apple Watch необхідно перевірити стан акумулятора. У джерелі рекомендують розглядати пристрої, у яких максимальна ємність батареї перевищує 85 відсотків.

Це особливо важливо, оскільки заміна акумулятора Apple Watch може коштувати 99 доларів. Якщо після купівлі дешевого вживаного годинника доведеться витрачати ще майже 100 доларів на нову батарею, значна частина початкової економії просто зникне.

Тому перед покупкою потрібно перевірити не лише зовнішній стан пристрою, а й показник максимальної ємності акумулятора. Подряпини на корпусі можуть бути лише косметичною проблемою. Зношена батарея, навпаки, безпосередньо впливає на щоденне використання годинника.

Скільки пам'яті має старий Apple Watch?

Ще одним важливим параметром є обсяг вбудованої пам'яті. Нові моделі, які Apple підтримує зараз, можуть мати 64 гігабайти сховища.

У старіших версіях доступно 32 гігабайти, а деякі моделі мають лише 16 гігабайтів. Для користувача це може бути важливо, якщо годинник використовується для зберігання музики, подкастів та інших файлів для автономного прослуховування.

Менший обсяг пам'яті означає менше можливостей для завантаження контенту безпосередньо на Apple Watch.

Чи можна вважати Apple Watch довгостроковою покупкою?

Попри обмежений термін програмної підтримки, Apple Watch загалом можна вважати пристроєм, розрахованим на тривале використання.

Навіть після завершення підтримки нової версії watchOS годинник не перестає працювати миттєво. Він може й надалі відстежувати тренування, показувати час, надсилати повідомлення та виконувати багато інших звичних функцій.

Однак із часом можуть з'являтися проблеми з сумісністю між старим Apple Watch, новими версіями iPhone та іншими пристроями.

Кількарічний Apple Watch, який уже є у власності користувача, може залишатися цілком придатним для використання ще довгий час. Але купівля такого самого старого пристрою у 2026 році – це вже інше рішення. У цьому випадку потрібно враховувати, скільки років програмної підтримки залишилося моделі, який стан батареї та наскільки велика різниця в ціні порівняно з новим годинником.

Найбільш розумним вибором для тих, хто хоче придбати Apple Watch з рук, можуть бути відносно нові моделі – насамперед Series 9, SE 3 або Ultra 2.

Вони поєднують нижчу ціну порівняно з найновішими пристроями та актуальну підтримку watchOS 27.

Купувати значно старіші моделі варто лише тоді, коли ціна справді суттєво нижча, а стан годинника, особливо батареї, не викликає сумнівів. Інакше економія в кілька десятків доларів може обернутися швидким розчаруванням і необхідністю витрачати гроші на ремонт або новий пристрій.