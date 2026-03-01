Какой марки были каждые четвертые смарт-часы в 2025 году

В 2025 году Apple впервые за три года показала годовой рост поставок Apple Watch. По данным Counterpoint Research, компания не только вышла в плюс, но и укрепила долю на глобальном рынке. В то же время конкуренты из Китая продемонстрировали еще более быстрые темпы увеличения продаж.

В 2025 году Apple увеличила поставки Apple Watch на 8% в годовом измерении. Для компании это первый положительный показатель роста с 2022 года. Для сравнения, общий мировой рынок смарт-часов за этот же период вырос на 4%. Об этом пишет 9to5mac.

Что помогло Apple снова нарастить поставки?

Несмотря на положительную динамику, Apple уступила по темпам роста нескольким конкурентам. Huawei добавила 30% в годовом измерении, Xiaomi – 18%, а Imoo – 9%. В отчете отмечается, что Китай стал самым быстрорастущим рынком, что объясняется сильными результатами местных брендов, в частности Huawei, Xiaomi и Imoo.

Старший аналитик Counterpoint Research Аншика Джайн заявила, что Apple зафиксировала первый годовой рост поставок с 2022 года. По ее словам, этому способствовало полное обновление линейки устройств – компания представила Series 11, Ultra 3 и SE 3. Такой модельный ряд позволил охватить широкую аудиторию – от более доступного Watch SE 3 до флагманского Watch Ultra 3.

Отдельную роль сыграли новые функции. Джайн отметила, что поддержка что поддержка 5G Redcap, оповещения о гипертонии и спутниковая связь в Watch Ultra 3 стимулировали пользователей обновлять устройства. Особенно это касалось тех покупателей, которые ранее откладывали приобретение, ожидая более существенных технологических изменений. Также в отчете указано, что поставки смарт-часов с поддержкой сотовой связи выросли на 6% в годовом измерении, что подтверждает интерес к более автономным моделям.

В 2025 году средняя цена продажи смарт-часов увеличилась на 5% по сравнению с 2024 годом. Аналитики называют это продолжением тренда на "премиализацию" сегмента. В то же время устройства стоимостью до 200 долларов продемонстрировали спад – их поставки сократились на 9%.

По доле мирового рынка в 2025 году Apple добавила 1 процентный пункт и достигла 23%, сохранив лидерство среди пятерки крупнейших брендов. Huawei увеличила долю на 4 пункта до 17%, Xiaomi прибавила 1 пункт и вышла на 9%. Samsung потеряла 2 пункта, снизившись до 7% и сравнявшись с Imoo, которая наоборот прибавила 1 пункт в годовом измерении.