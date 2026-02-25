Редакция 24 Канала сравнила характеристики и особенности обоих флагманов, чтобы вы могли сделать взвешенный выбор.

Смотрите также 5 самых популярных смартфонов февраля 2026 года – выбор пользователей

Что на самом деле отличает эти два флагмана?

После презентации Samsung Galaxy S26 Ultra стало понятно: компания сделала ставку не только на железо, но и на комфорт в повседневном пользовании. Его главный конкурент – Apple iPhone 17 Pro Max – традиционно берет оптимизацией, экосистемой и стабильностью.

Дисплей и корпус

Оба смартфона имеют большие 6,9-дюймовые экраны с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен AMOLED-матрицей с разрешением 3120×1440 пикселей. Поверх нее – защитное стекло Corning Gorilla Armor 2, которое уменьшает блики. Но главная новинка – функция Privacy Display.

Samsung реализовала ее на уровне пикселей: часть излучает свет под широким углом, другая – узко, прямо перед пользователем. В режиме приватности узкие пиксели работают под углом 90 градусов, ограничивая обзор сбоку. Человек рядом просто не сможет прочитать текст на экране.

Доступны два режима:

Partial Screen Privacy

Maximum Privacy Protection (с дополнительным снижением яркости)

Функцию можно привязать к конкретным приложениям или времени суток через Routines.

У Apple iPhone 17 Pro Max подобного механизма нет. Компания использовала Ceramic Shield 2 с уменьшенными бликами, но системной защиты приватности дисплея здесь не предусмотрено.

По габаритам смартфоны близки, однако Galaxy S26 Ultra тоньше и легче: 7,9 мм и 214 г против 8,5 мм и 233 г у iPhone. Оба имеют защиту IP68.

Цвета Samsung: Cobalt Violet, White, Black, Sky Blue (а также Pink Gold и Silver Shadow онлайн).

Apple предлагает Cosmic Orange, Deep Blue и Silver.

Дополнительные элементы управления тоже разные: Samsung комплектует устройство S Pen, а Apple – кнопками Camera Control и Action.

Производительность, память и автономность

Galaxy S26 Ultra работает на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Samsung переработала систему охлаждения с новой испарительной камерой для более стабильной работы под нагрузкой – это особенно важно для игр и длинных AI-задач.

iPhone 17 Pro Max получил чип A19 Pro с новыми нейронными ускорителями для обработки задач искусственного интеллекта. Варианты памяти – 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Samsung обновила помощника Bixby – теперь он лучше работает с контекстом. Например, если пожаловаться на усталость глаз, система предложит активировать Eye Comfort Shield. Ассистент работает вместе с Gemini, который сможет бронировать поездки Uber (но без автоматической оплаты).

Apple, в свою очередь, готовит обновленную Siri, но какими будут изменения – пока неизвестно.

Относительно батареи:

Galaxy S26 Ultra – 5000 мАч , зарядка 60 Вт

, зарядка 60 Вт iPhone 17 Pro Max – 5088 мАч, заряжается до 69% при использовании адаптера 40 Вт.

В тестах автономности iPhone 17 Pro Max возглавил рейтинг среди 35 моделей, протестированных в 2025 году.

Камеры

Samsung сохранил четыре модуля:

200 Мп (f/1.4) основная камера

50 Мп (f/2.9) телефото 5X

10 Мп (f/2.4) телефото 3X

50 Мп (f/1.9) ультраширокоугольная

Фронтальная камера – 12 Мп с углом обзора 85°. Благодаря большей диафрагме двух сенсоров компания обещает лучшую съемку ночью.

Apple использует три 48-мегапиксельные камеры:

стандартную

ультраширокоугольную

4X телефотокамеру

Телемодуль позволяет снимать стабилизированное видео с 8-кратным зумом.

Наиболее заметное изменение в iPhone – новая квадратная фронтальная камера рядом с Dynamic Island. Она может автоматически менять ориентацию кадра (вертикально или горизонтально) без поворота смартфона.

Samsung заявляет об усовершенствованном AI ISP для улучшения селфи, но реальное сравнение покажет только полноценное тестирование.

Цены

Galaxy S26 Ultra – от 1300 долларов.

iPhone 17 Pro Max – от 1199 долларов.

Оба устройства относятся к лучшим смартфонам рынка, но подходят для разных сценариев использования. Samsung делает ставку на функциональность и гибкость, Apple – на стабильность, видео и автономность.

Сравнительные технические характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra и Apple iPhone 17 Pro Max