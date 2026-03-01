Якої марки був кожен четвертий смартгодинник у 2025 році

У 2025 році Apple вперше за три роки показала річне зростання постачань Apple Watch. За даними Counterpoint Research, компанія не лише вийшла в плюс, а й зміцнила частку на глобальному ринку. Водночас конкуренти з Китаю продемонстрували ще швидші темпи збільшення продажів.

У 2025 році Apple збільшила постачання Apple Watch на 8% у річному вимірі. Для компанії це перший позитивний показник зростання з 2022 року. Для порівняння, загальний світовий ринок смартгодинників за цей же період зріс на 4%. Про це пише 9to5mac.

Що допомогло Apple знову наростити постачання?

Попри позитивну динаміку, Apple поступилася за темпами зростання кільком конкурентам. Huawei додала 30% у річному вимірі, Xiaomi – 18%, а Imoo – 9%. У звіті зазначається, що Китай став найшвидше зростаючим ринком, що пояснюється сильними результатами місцевих брендів, зокрема Huawei, Xiaomi та Imoo.

Старша аналітикиня Counterpoint Research Аншика Джайн заявила, що Apple зафіксувала перше річне зростання постачань з 2022 року. За її словами, цьому сприяло повне оновлення лінійки пристроїв – компанія представила Series 11, Ultra 3 та SE 3. Такий модельний ряд дозволив охопити широку аудиторію – від доступнішого Watch SE 3 до флагманського Watch Ultra 3.

Окрему роль відіграли нові функції. Джайн наголосила, що підтримка 5G Redcap, сповіщення про гіпертонію та супутниковий зв’язок у Watch Ultra 3 стимулювали користувачів оновлювати пристрої. Особливо це стосувалося тих покупців, які раніше відкладали придбання, очікуючи на суттєвіші технологічні зміни. Також у звіті зазначено, що постачання смартгодинників із підтримкою стільникового зв’язку зросли на 6% у річному вимірі, що підтверджує інтерес до більш автономних моделей.

У 2025 році середня ціна продажу смартгодинників збільшилася на 5% порівняно з 2024 роком. Аналітики називають це продовженням тренду на "преміалізацію" сегмента. Водночас пристрої вартістю до 200 доларів продемонстрували спад – їхні постачання скоротилися на 9%.

За часткою світового ринку у 2025 році Apple додала 1 відсотковий пункт і досягла 23%, зберігши лідерство серед п’ятірки найбільших брендів. Huawei збільшила частку на 4 пункти до 17%, Xiaomi додала 1 пункт і вийшла на 9%. Samsung втратила 2 пункти, знизившись до 7% і зрівнявшись із Imoo, яка навпаки додала 1 пункт у річному вимірі.