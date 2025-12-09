Bolt и Stellantis запустят беспилотные такси в Европе

Автопроизводитель Stellantis и эстонская платформа Bolt договорились о совместном развертывании беспилотных транспортных средств в Европе. Первые дорожные испытания стартуют уже в 2026 году, а массовое производство планируют начать к 2029-му. Новый сервис объединит специальные автономные платформы от Stellantis с сетью Bolt, которая охватывает более 200 миллионов пользователей в 50 странах мира.

Что известно о проекте беспилотных автомобилей?

Сотрудничество предусматривает поэтапное внедрение автономных транспортных средств – от прототипов и целой флотилии с водителями до промышленного масштабирования уже без водителей. Stellantis предоставит свои платформы AV-Ready, в частности среднеразмерный фургон eK0 и платформу STLA Small. Эти транспортные средства спроектированы для работы на четвертом уровне автономности, что позволяет им управлять собой без водителя при определенных условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление, которое появилось 9 декабря на сайте Stellantis.

Bolt интегрирует эти автомобили в свою сеть совместной мобильности, которая уже работает в 23 государствах-членах Европейского Союза. Компания ставит перед собой амбициозную цель – к 2035 году на ее платформе должно быть доступно 100 тысяч автономных транспортных средств.

Обе компании отмечают тесное сотрудничество с европейскими регуляторами, пишет Reuters. Технология должна соответствовать региональным стандартам безопасности, кибербезопасности и защиты данных. Платформы Stellantis разработаны с учетом гибкости и масштабируемости, интегрируя передовые сенсорные системы, высокопроизводительные вычисления и резервные системы для обеспечения максимальной надежности.

Интересно, что автопроизводитель ранее, в августе текущего года, отказался от своей первой программы системы помощи водителю третьего уровня. Причинами стали высокие затраты, технологические вызовы и сомнения относительно заинтересованности потребителей. Теперь компания делает ставку на полностью автономные решения четвертого уровня.

Какие результаты ожидаются?

Антонио Филоса, исполнительный директор Stellantis, подчеркивает, что автономные флоты могут способствовать уменьшению углеродного следа благодаря оптимизированной совместной мобильности, что снижает пробки и выбросы парниковых газов.

Маркус Виллик, основатель и руководитель Bolt, отмечает, что партнерство объединяет две компании, которые понимают специфику работы в Европе и планируют создать лучшее предложение автономных транспортных средств, адаптированную под европейские потребности.

Стоит заметить, что достигнутая договоренность является необязывающей и отражает текущие намерения сторон. Любое будущее развитие, развертывания, коммерческие условия, роли и обязанности потребуют заключения отдельных окончательных соглашений, регуляторного одобрения и согласования с техническими и операционными условиями.