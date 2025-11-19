Суд решил – Meta не является монополистом

Федеральный суд США встал на сторону Meta в громком антимонопольном деле против Федеральной торговой комиссии. Судья пришел к выводу, что компания не контролирует рынок персональных социальных сетей и не нарушила антимонопольное законодательство, как это утверждала FTC.

Meta получила важную победу в многолетнем споре с Федеральной торговой комиссией (FTC). Судья Джеймс Босберг из Окружного суда США постановил, что компания не монополизировала рынок персональных социальных сетей - категорию, куда входят Facebook, Instagram и Snapchat. Это решение означает, что Meta не придется немедленно реагировать на требования по разделению компании или отмене приобретений Instagram и WhatsApp. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение суда.

Почему суд решил, что Meta не монополист?

Судья подчеркнул, что FTC изначально имела сложная задача - определить рынок и доказать, что Meta удерживает на нем незаконную монополию. По мнению Босберга, агентство не показало, что Meta не имеет значительной конкуренции, особенно учитывая быстрый рост TikTok. Он отметил, что рынок за последние пять лет кардинально изменился настолько, что разделение платформ на категории "социальные сети" и "социальные медиа" уже не работает.

FTC утверждала, что Meta искусственно сохраняла доминирование, поглощая потенциальных конкурентов. Но во время рассмотрения дела одним из ключевых вопросов стала измененная структура рынка. Судья напомнил: правительство должно доказать актуальную или неизбежную монополизацию, а не опираться только на прошлое.

В решении указано, что пользователи воспринимают приложения Meta как взаимозаменяемые с TikTok и даже частично с YouTube. Одним из доказательств стала реакция аудитории во время короткого запрета TikTok в США - многие пользователи перешли на Facebook и Instagram, что, по словам Босберга, противоречит аргументам FTC о различных типах использования платформ. В то же время он признал, что роль YouTube в этой категории остается дискуссионной.

Босберг также напомнил, что в течение многих лет оценка ситуации постоянно менялась: когда дело только начиналось, TikTok даже не упоминался, а сейчас он стал главным конкурентом Meta.

Meta приветствовала решение. Представительница компании Дженнифер Ньюстед заявила, что суд признал высокий уровень конкуренции, который компания испытывает на рынке. FTC, наоборот, назвала решение разочарованием и критиковала судью, отметив, что рассматривает возможность дальнейших шагов.

Это уже второе крупное поражение FTC по делам против Meta за последние годы. Ранее суд разрешил компании завершить покупку VR-стартапа Within, несмотря на попытку агентства заблокировать сделку. Антимонопольный иск против Meta был подан еще при первой администрации Трампа, а впоследствии обновлен во время президентства Байдена. Слушания по делу состоялись уже во время второго срока Трампа.

Решение также дополняет смешанную картину успехов правительства в делах против технологических гигантов. Министерство юстиции выиграло иски против Google в сферах поиска и рекламных технологий, хотя суд не удовлетворил большинство требований по реформированию бизнеса компании. Дебаты о санкциях в рекламном деле продолжаются.

Почему Meta сокращает работников?

Компания Meta сократила около 600 работников в подразделении, который занимается разработкой искусственного интеллекта.

Больше всего сокращения коснулись команд подразделения Fundamental AI Research (FAIR) – главного научно-исследовательского центра Meta в сфере искусственного интеллекта. Также изменения коснулись команд, занимавшихся внедрением AI в продукты компании и поддержкой инфраструктуры. Во внутренней записке директор по вопросам AI Александер Ван объяснил, что решение принято для повышения эффективности работы.