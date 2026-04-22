Техно IT-бизнес Слив секретов на миллионы: экс-инженер Samsung оказался за решеткой из-за промышленного шпионажа
22 апреля, 14:38
Слив секретов на миллионы: экс-инженер Samsung оказался за решеткой из-за промышленного шпионажа

Михаил Года
Основні тези
  • Бывший инженер Samsung признан виновным в передаче секретов производства памяти китайской компании, за что получил тюремный срок.
  • Он передавал стратегически важную информацию о DRAM-чипах, получая вознаграждение в размере почти 2 миллионов долларов, используя замаскированные схемы с подставными компаниями.

В Южной Корее завершился резонансный процесс по утечке технологий Samsung. Суд признал бывшего инженера виновным в передаче секретов производства памяти китайской компании, назначив ему длительный тюремный срок.

Южнокорейский суд поставил точку в одном из самых громких дел о промышленном шпионаже последних лет. Бывшего исследователя Samsung Electronics признали виновным в незаконной передаче критически важных технологий китайскому производителю памяти CXMT, пишет Reuters.

Что именно передали и как работала схема?

Речь идет о данных, связанных с производством DRAM-чипов по технологическим нормам 10-нм класса – одного из ключевых направлений современной микроэлектроники. Суд пришел к выводу, что эта информация имеет статус стратегически важной и подпадает под защиту законодательства о промышленных технологиях.

Следствие установило, что обвиняемый в течение шести лет сотрудничал с китайской компанией, которая впоследствии стала его работодателем. За этот период он получил вознаграждение в размере почти 2 миллионов долларов.

Схема передачи данных была тщательно замаскирована. По данным следствия, фигуранты использовали подставные компании для прикрытия, а также регулярно меняли местоположения офисов, во избежание обнаружения.

Всего в деле фигурировали десять бывших сотрудников Samsung, которых задержали еще в декабре прошлого года.

Суд также отметил, что подозреваемые осознавали незаконность своих поступков и действовали намеренно. Впрочем, информации о дальнейшей судьбе других девяти фигурантов пока нет.

Почему это дело важно для рынка памяти и что сказал суд?

Суд обратил внимание на внутреннюю сторону вопроса: достаточно ли эффективно Samsung Electronics защищала свои коммерческие секреты. В решении прозвучала мысль, что уровень компенсации и мотивации работников мог быть недостаточным для предотвращения подобных утечек. Это редкий случай, когда ответственность частично рассматривается не только со стороны работника, но и работодателя, – пишет PCGamer.

Не менее важным является контекст вокруг китайской CXMT. Компания активно наращивает свое присутствие на глобальном рынке DRAM и уже начала появляться в потребительском сегменте. В частности, ее модули памяти иногда можно встретить на маркетплейсах вроде Temu, где они привлекают покупателей более низкой ценой. Это свидетельствует о постепенном продвижении китайских производителей в сегменты, которые ранее контролировались крупными игроками.

На глобальном уровне все это дело обращает внимание на стратегический вес полупроводниковых технологий. Южная Корея, где базируются такие гиганты, как Samsung Electronics и SK Hynix, фактически рассматривает DRAM как один из ключевых национальных активов.

Учитывая стремительный рост спроса на память – особенно из-за развития ИИ-серверов – контроль над технологиями становится не только бизнес-вопросом, но и элементом экономической безопасности страны.