Слив секретов на миллионы: экс-инженер Samsung оказался за решеткой из-за промышленного шпионажа

Южнокорейский суд поставил точку в одном из самых громких дел о промышленном шпионаже последних лет. Бывшего исследователя Samsung Electronics признали виновным в незаконной передаче критически важных технологий китайскому производителю памяти CXMT, пишет Reuters.

Что именно передали и как работала схема?

Речь идет о данных, связанных с производством DRAM-чипов по технологическим нормам 10-нм класса – одного из ключевых направлений современной микроэлектроники. Суд пришел к выводу, что эта информация имеет статус стратегически важной и подпадает под защиту законодательства о промышленных технологиях.

Следствие установило, что обвиняемый в течение шести лет сотрудничал с китайской компанией, которая впоследствии стала его работодателем. За этот период он получил вознаграждение в размере почти 2 миллионов долларов.

Схема передачи данных была тщательно замаскирована. По данным следствия, фигуранты использовали подставные компании для прикрытия, а также регулярно меняли местоположения офисов, во избежание обнаружения.

Всего в деле фигурировали десять бывших сотрудников Samsung, которых задержали еще в декабре прошлого года.

Суд также отметил, что подозреваемые осознавали незаконность своих поступков и действовали намеренно. Впрочем, информации о дальнейшей судьбе других девяти фигурантов пока нет.

Почему это дело важно для рынка памяти и что сказал суд?