Суперлуние в декабре: когда мы увидим последнее полнолуние 2025 года

Последнее полнолуние 2025 года, известное в западных странах как Холодная Луна, взойдет в декабре. Это событие завершит серию из трех суперлуний и будет иметь особое значение для наблюдателей в Северном полушарии. Холодная Луна станет самым высоким полнолунием в небе вплоть до 2042 года, что делает ее исключительной.

Когда наблюдать последнее Суперлуние года?

Холодная Луна, что станет третьим и последним полным Суперлунием 2025 года, наступит в четверг, 4 декабря в 23:14 по Гринвичу. В Украине уже будет 5 ноября, а именно 01:14 по Киеву. Астрономический момент полной фазы наступит тогда, когда земной спутник будет находиться в так называемой оппозиции к Солнцу, пишет 24 Канал.

Что же вообще такое Суперлуние? Это явление возникает, когда полнолуние совпадает с перигеем – точкой, где спутник находится ближе всего к Земле на своей эллиптической орбите. Орбита Луны не является идеальным кругом, а имеет яйцевидную форму. Благодаря этому сближению, спутник Земли кажется заметно ярче и немного больше, чем обычное полнолуние.

Декабрьское Суперлуние 2025 года, что наступит 4 декабря, приблизится к Земле на расстояние 357 219 километров. Для сравнения, среднее расстояние составляет 384 472 километра. В результате Луна будет до 16% ярче средней полной Луны и до 8% больше. Хотя разница в размере может быть едва заметной для невооруженного глаза, особенно в городах со световым загрязнением, его яркость будет ощутимой.

Почему именно этот случай такой особенный?

Для наблюдателей, которые находятся в Северном полушарии, в частности в Украине, декабрьское полнолуние 2025 года является чрезвычайным. Поскольку это полнолуние является ближайшим к зимнему солнцестоянию, оно будет самым высоким полнолунием в небе в году.

Более того, это декабрьское Суперлуние станет самой высокой Луной, которую можно будет наблюдать из Северного полушария, вплоть до 2042 года. Его высокая траектория означает, что препятствия, например высокие здания или горы, не будут мешать обзору, что является прекрасной возможностью для любителей астрономии.

Напомним, этом году мы уже имели возможность наблюдать два суперлуния:

Луна охотника : 7 октября в 05:48 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 361 458 километров.

: 7 октября в 05:48 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 361 458 километров. Бобровая луна: 5 ноября в 15:19 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 356 980 километров.



Таким было Суперлуние в ноябре 2025 года. Верхняя Бавария, Германия / Фото Kilian Schönberger

Как наблюдать?

Лучшее время для наблюдения – момент, когда Холодная Луна появляется над горизонтом. По данным TheSkyLive, в Украине Луна взойдет еще в 15:40, то есть 4 декабря, но, как уже отмечалось, полной своей фазы достигнет в 01:14 ночи 5 декабря. Он будет восходить в северо-восточной части неба и со временем будет двигаться выше к юго-восточной стороне.

Обратите внимание: у горизонта Луна кажется самой большой и приобретает теплый, оранжевый оттенок из-за оптической иллюзии и фильтрации света атмосферой Земли.

Очевидно, никакого специального оборудования не нужно, однако с телескопом или биноклем вы сможете рассмотреть гораздо больше. Чтобы максимизировать впечатления от наблюдения, рекомендуется выбрать место с минимальным или отсутствующим световым загрязнением, то есть подальше от крупных городов.

В ночь на 4 декабря полная Луна будет расположена в созвездии Тельца. Она образует визуальный треугольник со звездным скоплением Плеяды и яркой звездой Альдебаран.

Происхождение названия

Традиционное название декабрьского полнолуния в США – Холодная Луна (Cold Moon). Это название происходит от культуры индейцев Могавков и связано с началом самых холодных и темных месяцев года, когда температура значительно падает. В Северном полушарии это полнолуние также часто называют Луной Долгой Ночи, поскольку оно происходит ближе всего к зимнему солнцестоянию, которое приходится на самую длинную ночь.

Среди других альтернативных названий упоминают Снежную Луну, Луну, разгоняющую сугробы, или Луну Зимотворца.

Что дальше?