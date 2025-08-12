Ученые обнаружили одну из крупнейших сверхмассивных черных дыр в истории наблюдений. Ее масса может достигать 36 миллиардов солнечных масс. Объект является "спящим", поэтому для его изучения астрономы использовали косвенные методы, в частности гравитационное линзирование и анализ движения звезд.

Команда астрономов зафиксировала объект, который вошел в первую десятку и может претендовать на звание самой массивной черной дыры из всех когда-либо обнаруженных, сообщает Королевское астрономическое сообщество (RAS). Ее масса оценивается в 36 миллиардов масс Солнца, что в 10000 раз превышает массу черной дыры в центре Млечного Пути, рассказывает 24 Канал.

Определение массы этого гиганта стало настоящим вызовом. Обычно сверхмассивные черные дыры проявляют себя, когда активно поглощают материю, создавая яркое излучение. Однако этот объект является "спящим" – он не имеет активного аккреционного диска. Кроме того, он расположен слишком далеко, на расстоянии около 5 миллиардов световых лет, чтобы можно было непосредственно наблюдать за движением звезд возле него.

Чтобы "взвесить" черную дыру, ученые использовали комбинированный подход, рассказали в RAS.

Во-первых , они воспользовались эффектом гравитационного линзирования. Огромная масса черной дыры и ее галактики искривляет пространство-время, заставляя свет от более далеких объектов огибать их. Это создало на снимках так называемую "подкову Эйнштейна" – искаженное изображение далекой галактики. Анализ этого искажения помог оценить совокупную массу.

Во-вторых, исследователям удалось разглядеть слабые звездные структуры вблизи самой черной дыры. Они измерили скорость движения этих звезд, которая достигала невероятных 400 км/с. Соединив данные о скорости звезд и силу гравитационной линзы, ученые смогли уверенно подтвердить существование черной дыры и уточнить ее массу.



Цветное композитное изображение космической подковы HST/WFC3 / Фото Hubble

Почему это важное событие?

Это открытие поможет лучше понять связь между массами галактик и их центральных черных дыр. Существует предположение, что галактика-хозяин может быть "ископаемой" – такой, что образовалась в результате слияния многих других, а их черные дыры объединились в одну. Подобный сценарий прогнозируют и для нашей галактики после ее столкновения с Андромедой.

Кстати, прошлом году японские ученые из NAOJ поставили под сомнение точность первого изображения чёрной дыры Стрельца А*, утверждая, что методы обработки данных могут влиять на результат.