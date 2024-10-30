Исследователи NAOJ утверждают, что различия в методах обработки данных могут привести к различным изображениям черных дыр, и теперь они представили собственную интерпретацию Стрельца A*, сообщает Science Alert.

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Оригинальное "фото" Стрельца A* в центре Млечного Пути, опубликованное в мае 2022 года, было создано путем синтеза радиоданных из нескольких телескопов по всему миру.

Млечный Путь или Млечный, как правильно? Правильно говорить так, как вам удобно. Ведь официального названия нет. Например, Международный астрономический союз официально не утверждал название этого объекта. Но в научном сообществе повелось, что нашу галактику называют именно Млечный Путь (Milky Way), или просто Галактика с большой буквы, чтобы не спутать с другими. Подробнее читайте здесь.



Историческое первое фото Стрельца А* / Фото EHT

Собранная информация была обработана для создания изображения черной дыры с высоким разрешением, на котором видно яркий круглый аккреционный диск вокруг темной центральной области, откуда фотоны не могут вырваться.

Альтернативное фото черной дыры

Однако исследователи NAOJ считают, что это изображение может неточно отражать истинный вид Стрельца A*. Они утверждают, что алгоритмы обработки данных, которые использовала команда EHT, могли внести артефакты или неточности.

В своем альтернативном анализе японская команда использовала другой алгоритм, получив изображение Стрельца A, вытянутое с востока на запад с более яркой восточной стороной.



Фото Стрелец А* от японских ученых / Фото NAOJ

Согласно их интерпретации, более яркая сторона является результатом эффекта Доплера, когда аккреционный диск движется к Земле. По их оценкам, диск наклонен под углом от 40 до 45 градусов относительно нашей линии зрения и вращается со скоростью до 60% от скорости света.

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Японские ученые отмечают, что интерпретация изображений черных дыр – это наука, которая все еще развивается. Поскольку пространство-время вокруг этих массивных объектов сильно искажено, команда предполагает, что современные алгоритмы визуализации могут потребовать доработки, чтобы полностью охватить сложность структур черных дыр.