Комету C/2024 S1, открытую 27 сентября Системой последнего предупреждения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) на Гавайях, рассматривали как потенциальное зрелище, но в конце концов она оказалась слишком тусклой для невооруженного глаза.

Читайте на сайте SpaceX модернизирует ракету Starship, чтобы избежать опасной проблемы: первое фото уже в сети

Во время своего максимального сближения с Землей 23 октября она достигла лишь 8,7 звездной величины, и ее можно было наблюдать на ночном небе только с помощью телескопа. Затем она продолжила движение к Солнцу.

Важно! Речь идет о коменте обнаруженной в 2024 году, а не о C/2023 A3 ATLAS, которую можно было наблюдать на небе невооруженным глазом и которую видели жители Украины в октябре.

Приближаясь к перигелию, ближайшей к Солнцу точки орбиты, комета ATLAS подверглась интенсивному солнечному нагреву.

Кометы Крейтца, к которым относится и ATLAS, движутся по орбитам, которые каждые несколько веков приближают их к Солнцу в опасной близости. Считается, что это остатки большей кометы, которая раскололась в далеком прошлом, и эти солнцеходы очаровывают астрономов со времен первых наблюдений, которые, возможно, датируются 317 годом до нашей эры.