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После того как предыдущий полет Starship доказал, что ракету можно поймать прямо в полете с помощью металлических "рук" большой башни, SpaceX спешит модернизировать конструкцию ракеты, чтобы избежать повреждения закрылков в будущем. Во время испытаний 13 октября закрылок верхней ступени был одним из самых ярких моментов полета, поскольку во время вхождения корабля в атмосферу его охватило пламя, пишет Wccftech.

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Несмотря на повреждения, вызванные этим локальным пожаром, верхняя ступень пережила вхождение в атмосферу, показав прочность конструкции теплового экрана SpaceX. Он совершил свою первую успешную мягкую посадку в Индийском океане, что позволило SpaceX продвинуться к конечной цели — захвату верхней ступени ракеты башней так же, как это сделали с первой ступенью.

После полета Илон Маск сообщил, что будущие разгонные блоки Starship будут оснащены модернизированными закрылками, которые устранят вероятность пожара, и теперь у нас есть первое изображение нового дизайна.

Эти закрылки расположены в верхней части ракеты и незаменимы для повторного использования Starship, поскольку направляют корабль к месту посадки. В результате аномалии область, где закрылок соединяется с корпусом ракеты, загорается и остается в огне в течение всего спуска. Маск в одном из интервью заявлял, что это одно из самых уязвимых мест ракеты из-за потока горячего газа, который повреждает плитки теплозащитного экрана и корпус из нержавеющей стали. Однако Starship оказался прочным и успешно сориентировался для вертикального мягкого приземления.

Герметизация шарнирной щели не позволит горячему газу проникать через конструкцию сверхбыстро,

– сказал глава компании.

Он добавил, что SpaceX разместила уплотнитель на переднем и заднем шарнире закрылка, чтобы протестировать уплотнение во время входа в атмосферу позже. Он заявил, что SpaceX строит "новую версию Starship с передними закрылками, смещенными на подветренную сторону", то есть на сторону корабля, обращенную от ветра.

Новый дизайн Starship впервые появился на прошлой неделе на изображении, опубликованном в соцсети X. Маск прокомментировал новый дизайн: "Я так рад, что мы наконец-то исправили конструкцию переднего закрылка! Старый просто убивал меня. Слишком большой и тяжелый, расположенный под углом 180 градусов, требовал большой статической аэродинамики и не полностью складной, так что во время гиперзвуковой фазы полета с высоким нагревом толкал нос назад, а это противоположное тому, чего вы хотите".

Когда этот дизайн смогут испытать, пока неизвестно.