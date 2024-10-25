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Після того, як попередній політ Starship довів, що ракету можна зловити прямо в польоті за допомогою металевих "рук" великої вежі, SpaceX поспішає модернізувати конструкцію ракети, щоб уникнути пошкодження закрилків у майбутньому. Під час випробувань 13 жовтня закрилок верхнього ступеня був одним із найяскравіших моментів польоту, оскільки під час входження корабля в атмосферу його охопило полум'я, пише Wccftech.

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Попри пошкодження, спричинені цією локальною пожежею, верхній ступінь пережив входження в атмосферу, показавши міцність конструкції теплового екрана SpaceX. Він здійснив свою першу успішну м'яку посадку в Індійському океані, що дозволило SpaceX просунутися до кінцевої мети — захоплення верхнього ступеня ракети вежею так само, як це зробили з першим ступенем.

Після польоту Ілон Маск повідомив, що майбутні розгінні блоки Starship будуть оснащені модернізованими закрилками, які усунуть імовірність пожежі, і тепер у нас є перше зображення нового дизайну.

Ці закрилки розташовані у верхній частині ракети і є незамінними для повторного використання Starship, оскільки спрямовують корабель до місця посадки. У результаті аномалії область, де закрилок з'єднується з корпусом ракети, загоряється і лишається у вогні протягом усього спуску. Маск в одному з інтерв'ю заявляв, що це одне з найбільш вразливих місць ракети через потік гарячого газу, який пошкоджує плитки теплозахисного екрана та корпус з нержавіючої сталі. Однак Starship виявився міцним і успішно зорієнтувався для вертикального м'якого приземлення.

Герметизація шарнірної щілини не дозволить гарячому газу проникати через конструкцію надшвидко,

– сказав глава компанії.

Він додав, що SpaceX розмістила ущільнювач на передньому і задньому шарнірі закрилка, щоб протестувати ущільнення під час входу в атмосферу пізніше. Він заявив, що SpaceX будує "нову версію Starship з передніми закрилками, зміщеними на підвітряний бік", тобто на бік корабля, звернений від вітру.

Новий дизайн Starship уперше з'явився минулого тижня на зображенні, опублікованому в соцмережі X. Маск прокоментував новий дизайн: "Я такий радий, що ми нарешті виправили конструкцію переднього закрилка! Старий просто вбивав мене. Занадто великий і важкий, розташований під кутом 180 градусів, вимагав великої статичної аеродинаміки і не повністю складаний, так що під час гіперзвукової фази польоту з високим нагріванням штовхав ніс назад, а це протилежне тому, чого ви хочете".

Коли цей дизайн зможуть випробувати, наразі невідомо.