Деталі плану
Коли 13 жовтня відбувся п'ятий випробувальний політ ракети Starship, верхній ступінь найбільшої в світі ракети завершив свій політ контрольованим приводненням в Індійському океані. Це, звісно, добре, що він не перетворився на космічне сміття десь на орбіті, але компанія хоче більшого, як можна зрозуміти з матеріалу, опублікованого на Gizmodo.
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Розгінний блок висотою 50 метрів не приречений на такі запливи постійно. SpaceX планує зловити його за допомогою такого ж сміливого маневру вже наступного року:
Сподіваюся, на початку наступного року ми спіймаємо і корабель,
– написав Ілон Маск на своїй сторінці в X.
Пізніше він розширив свою думку, написавши таке: "Starship здійснив точну, м'яку посадку в океані, проклавши шлях до повернення на стартовий майданчик і підхоплення маніпуляторами вежі, як і прискорювача. Повне і швидке багаторазове використання покращує вартість доступу до орбіти і за її межами на понад 10 000%. Це фундаментальний технологічний прорив, необхідний для того, щоб зробити життя багатопланетним і стати справжньою космічною цивілізацією".
Це здається досяжною метою, враховуючи, як далеко компанія просунулася в розширенні меж своєї ракети з кожним випробувальним польотом:
- SpaceX уперше запустила Starship у квітні 2023 року, але її дебют був далеко не ідеальним, оскільки апарат зазнав фатального падіння, що змусило наземних диспетчерів дати команду на самознищення.
- У листопаді 2023 року другий випробувальний політ Starship завершився руйнуванням надважкого прискорювача і розгінного блоку в польоті, але це все одно було значним покращенням порівняно з першим польотом.
- Під час третього випробувального польоту в березні Starship успішно здійснив відокремлення ступенів, завершив повне згоряння двигунів другого ступеня, продемонстрував внутрішню передачу палива і випробував дверцята для викидання в космос Starlink.
- Четвертий запуск Starship у червні встановив нові рекорди порівняно з попередніми випробувальними польотами, оскільки ракета в основному витримала пік нагрівання й максимальний аеродинамічний тиск під час контрольованого входження в атмосферу.
- Останній випробувальний політ перевершив усі очікування, продемонструвавши неймовірний інженерний подвиг, який прокладає шлях для майбутніх місій ракети.
Зрештою, SpaceX планує повернути й повторно використати як прискорювач Starship, так і його розгінний блок. Компанія має великий у цьому, адже інша її ракета, Falcon 9, поверталася на орбіту понад 300 разів з моменту свого дебюту в 2010 році.
Раніше SpaceX уже тестувала можливості посадки розгінного блоку Starship, який також призначений для самостійного приземлення, як і ракета Falcon 9:
- У період з грудня 2020 року по березень 2021 року SpaceX провела висотні льотні випробування прототипів Starship SN8, SN9, SN10 та SN11.
- SN8 і SN9 досягли запланованих висот, але зазнали аварії під час приземлення через технічні проблеми.
- SN10 успішно приземлився, але невдовзі вибухнув через пошкодження від жорсткої посадки.
- SN11, останнє випробування прототипів, також закінчилося великою аварією.
SpaceX має великі плани щодо Starship, сподіваючись, що він буде готовий до запуску місії NASA Artemis 3 у вересні 2026 року і, можливо, доставить перші людські місії на Марс у найближчому майбутньому. Верхній ступінь повинен буде сісти на Місяць та Марс, а потім злетіли й повернутися додому. Його захоплення вежею Mechazilla на Землі може допомогти підвищити шанси на багаторазове використання.