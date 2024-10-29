Комету C/2024 S1, відкриту 27 вересня Системою останнього попередження про зіткнення астероїдів з Землею (ATLAS) на Гаваях, розглядали як потенційне видовище, але зрештою вона виявилася надто тьмяною для неозброєного ока.

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Під час свого максимального зближення з Землею 23 жовтня вона досягла лише 8,7 зоряної величини, і її можна було спостерігати на нічному небі лише за допомогою телескопа. Потім вона продовжила рух до Сонця.

Важливо! Мовиться про коменту виявлену в 2024 році, а не про C/2023 A3 ATLAS, яку можна було спостерігати на небі неозброєним оком і яку бачили мешканці України в жовтні.

Наближаючись до перигелію, найближчої до Сонця точки орбіти, комета ATLAS піддалася інтенсивному сонячному нагріванню.

Комети Крейтца, до яких належить і ATLAS, рухаються орбітами, які кожні кілька століть наближають їх до Сонця в небезпечній близькості. Вважається, що це залишки більшої комети, яка розкололася в далекому минулому, і ці сонцеходи зачаровують астрономів з часів перших спостережень, які, можливо, датуються 317 роком до нашої ери.