В Афганистане власти блокируют социальные сети, а вечером 29 сентября полностью пытаются заблокировать доступ к интернету. Талибан разрывает оптоволоконные соединения в нескольких провинциях, чтобы предотвратить "разврат".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на организацию Netblocks. У некоторых жителей страны также не работает телефонная связь.

Что известно об отключении интернета в Афганистане?

В полдень 29 сентября в Афганистане началось полное отключение интернета. Надзорный орган считает, что инцидент – это преднамеренные действия Талибана. Власти таким образом принимают меры якобы для обеспечения морали.

Специалисты объяснили, что в результате отключения интернета в Афганистане начинаются проблемы со связью. Телефонные услуги часто предоставляются через те же оптоволоконные линии, особенно в странах с ограниченной телекоммуникационной инфраструктурой.

Физическое отключение оптоволоконного интернета также приведет к отключению мобильных и стационарных телефонных услуг. Возможно, отключение доступа к интернету с сохранением доступности телефонной связи потребует определенных попыток и ошибок,

– пишет Netblocks.

Талибан начал ограничение доступа к интернету еще в начале сентября. Движение фактически отключило высокоскоростную сеть в нескольких регионах, что повлекло замедление или сбой в работе интернета.

По требованию руководства страны оптоволоконный интернет был полностью запрещен в северных провинциях Балх, Бадахшан и Тахар, а также на юге в Кандагаре, Гильменде, Нангархаре и Урузгане на юге.

Отметим! Талибан – это исламистское движение и военизированная группировка, возникшая в Афганистане в 1990-х годах. Он устанавливает строгую трактовку шариата, известное жесткими ограничениями для женщин и контролем общественной жизни.

Еще в 2024 году Афганистан поддерживал 9350-километровую волоконно-оптическую сеть, которая помогала сблизить страну с остальным миром и выведению ее из бедности. Однако постепенно Талибан ввел многочисленные ограничения в соответствии с исламским правом.

Какие еще решения приняли власти Афганистана?