Намагаються запобігати "розпусті": в Афганістані влада повністю відключила інтернет
- В Афганістані влада Талібану намагається повністю відключити інтернет, розриваючи оптоволоконні з'єднання в кількох провінціях, щоб запобігти "розпусті".
- Обмеження доступу до інтернету розпочалися ще на початку вересня, що спричинило проблеми зі зв'язком.
В Афганістані влада блокує соціальні мережі, а увечері 29 вересня повністю намагається заблокувати доступ до інтернету. Талібан розриває оптоволоконні з'єднання в кількох провінціях, щоб запобігти "розпусті".
Про це пише 24 Канал з посиланням на організацію Netblocks. У деяких жителів країни також не працює телефонний зв'язок.
Що відомо про відключення інтернету в Афганістані?
Опівдні 29 вересня в Афганістані почалося повне відключення інтернету. Наглядовий орган вважає, що інцидент – це навмисні дії Талібану. Влада таким чином вживає заходів нібито для забезпечення моралі.
Фахівці пояснили, що внаслідок вимкнення інтернету в Афганістані починаються проблеми зі зв'язком. Телефонні послуги часто надаються через ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою.
Фізичне відключення оптоволоконного інтернету також призведе до відключення мобільних та стаціонарних телефонних послуг. Можливо, відключення доступу до інтернету зі збереженням доступності телефонного зв’язку вимагатиме певних спроб і помилок,
– пише Netblocks.
Талібан почав обмеження доступу до інтернету ще на початку вересня. Рух фактично відключив високошвидкісну мережу в кількох регіонах, що спричинило сповільнення або збій в роботі інтернету.
На вимогу керівництва країни оптоволоконний інтернет був повністю заборонений у північних провінціях Балх, Бадахшан і Тахар, а також на півдні в Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урузгані на півдні.
Зазначимо! Талібан – це ісламістський рух і воєнізоване угруповання, яке виникло в Афганістані у 1990-х роках. Він встановлює суворе трактування шаріату, відоме жорсткими обмеженнями для жінок і контролем суспільного життя.
Ще у 2024 році Афганістан підтримував 9350-кілометрову волоконно-оптичну мережу, яка допомагала зблизити країну з рештою світу та виведенню її з бідності. Однак поступово Талібан запровадив численні обмеження відповідно до ісламського права.
Які ще рішення ухвалила влада Афганістану?
У 2024 році Талібан заборонив будувати будинки з вікнами на місця, де часто перебувають жінки. А вікна в уже побудованих будівлях наказали завішати. Муніципальна влада контролюватиме будівельні майданчики, щоб забезпечити неможливість зазирнути в будинки сусідів.
Терористичний рух оголосив про нові закони "про пороки і чесноти". Так жінкам у країні заборонено говорити й показувати обличчя у громадських місцях, а також навіть дивитися на чужих чоловіків.
Медійним організаціям Афганістану забороняють транслювати живі політичні ток-шоу без попереднього погодження гостей або тем.