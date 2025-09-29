Про це пише 24 Канал з посиланням на організацію Netblocks. У деяких жителів країни також не працює телефонний зв'язок.

Що відомо про відключення інтернету в Афганістані?

Опівдні 29 вересня в Афганістані почалося повне відключення інтернету. Наглядовий орган вважає, що інцидент – це навмисні дії Талібану. Влада таким чином вживає заходів нібито для забезпечення моралі.

Фахівці пояснили, що внаслідок вимкнення інтернету в Афганістані починаються проблеми зі зв'язком. Телефонні послуги часто надаються через ті самі оптоволоконні лінії, особливо в країнах з обмеженою телекомунікаційною інфраструктурою.

Фізичне відключення оптоволоконного інтернету також призведе до відключення мобільних та стаціонарних телефонних послуг. Можливо, відключення доступу до інтернету зі збереженням доступності телефонного зв’язку вимагатиме певних спроб і помилок,

– пише Netblocks.

Талібан почав обмеження доступу до інтернету ще на початку вересня. Рух фактично відключив високошвидкісну мережу в кількох регіонах, що спричинило сповільнення або збій в роботі інтернету.

На вимогу керівництва країни оптоволоконний інтернет був повністю заборонений у північних провінціях Балх, Бадахшан і Тахар, а також на півдні в Кандагарі, Гільменді, Нангархарі та Урузгані на півдні.

Зазначимо! Талібан – це ісламістський рух і воєнізоване угруповання, яке виникло в Афганістані у 1990-х роках. Він встановлює суворе трактування шаріату, відоме жорсткими обмеженнями для жінок і контролем суспільного життя.

Ще у 2024 році Афганістан підтримував 9350-кілометрову волоконно-оптичну мережу, яка допомагала зблизити країну з рештою світу та виведенню її з бідності. Однак поступово Талібан запровадив численні обмеження відповідно до ісламського права.

Які ще рішення ухвалила влада Афганістану?