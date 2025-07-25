Ґрунтові води в цьому місті можуть зникнути вже до 2030 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Live Science.
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У якій столиці спочатку зникне вода?
Дослідники вважають, що спочатку вода зникне у Кабулі – столиці Афганістану. Щорічний відбір води там перевищує природне поповнення приблизно на 44 мільйони кубічних метрів, і приблизно половина свердловин у місті вже пересохли.
Експерти пояснили, що ця проблема виникла одразу через кілька чинників:
- зміна клімату,
- неефективне управління водними ресурсами,
- швидка урбанізація,
- зростання населення.
Місто вже відчуває проблеми, пов'язані з доступом до чистої води. На початку літа стало відомо, що в країні немає якісної колодязної води. А минулого тижня місцеві жителі почали бити на сполох – вони не знають, як їм вдасться вижити, якщо ситуація погіршиться.
І, за прогнозом вчених, ситуація дійсно стане катастрофічною, якщо уряд не змінить систему управління водними ресурсами в Кабулі.