Більшість із цих міст – 13 – в найбільш густонаселеній країні світу, Індії. До цього рейтингу потрапила і низка українських міст, пише 24 Канал з посиланням на IQAir.
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Найбрудніші міста світу
Довідка. IQAir – швейцарська компанія, що спеціалізується на моніторингу та очищенні повітря. У 2024-му вона випустила вже сьомий щорічний звіт про якість повітря у світі.
У дослідженні, проведеному у 2024 році, експерти визначили найбільш забруднені міста світу, причому значна концентрація цих територій розташована в Азії.
- 13 найбільш забруднених міст в найбільш густонаселеній країні світу – Індії;
- 4 міста в сусідньому Пакистані;
- по одному – в Китаї та Казахстані.
Найбільш брудним став Бірніхат – невелике промислове місто в північно-східній Індії. Зазначається, що саме в Індії бурхливе економічне зростання здебільшого забезпечується вугіллям і де сотні мільйонів людей живуть у забитих транспортом і перевантажених мегаполісах.
Дуже сумно й безпорадно, що Бірніхат продовжує очолювати список,
– сказав CNN Суман Момін, який живе в місті з населенням близько 70 000 жителів.
Столиця Індії Нью-Делі вже 6 рік поспіль стала найбільш забрудненою столицею світу. У звіті також перераховано шість міст-супутників – Фарідабад, Лоні, Делі, Гуруграм, Нойда та Велика Нойда, які увійшли до списку.
Єдиним містом за межами Азії, яке потрапило в список, є Нджамена, столиця Чаду в центральній Африці, яка була названа країною з найгіршим забрудненням повітря.
Тим часом міста з найгіршим забрудненням у Північній Америці були в Каліфорнії.
Як щодо України
Згідно з поточним рейтингом IQAir, на 234 місці (серед усіх міст світу) місто Стрий у Львівській області.
Якщо розглядати винятково Україну, то найбільш забруднені:
- Стрий,
- Чернівці,
- Борова,
- Проців,
- Зазим'я,
- Малі Дмитровичі,
- Івано-Франківськ.
Рейтинг українських міст за рівнем забруднення повітря / Фото IQAir
Примітно, що серед українських міст регіони Західної та Центральної України посідають чільне місце у списку міст з найвищим рівнем забруднення. В Києві повітря теж забруднене.
Натомість найчистіше повітря в Австралії, Новій Зеландії, Естонії, Гренландії та на островах: Маврикій, Ісландія та Гаваї.