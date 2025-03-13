Большинство из этих городов – 13 – в самой густонаселенной стране мира, Индии. В этот рейтинг попал и ряд украинских городов, пишет 24 Канал со ссылкой на IQAir.

Читайте также Польское село стало мировой сенсацией: чем оно особенное и как туда добраться

Самые грязные города мира

Справка. IQAir – швейцарская компания, специализирующаяся на мониторинге и очистке воздуха. В 2024-м она выпустила уже седьмой ежегодный отчет о качестве воздуха в мире.

В исследовании, проведенном в 2024 году, эксперты определили наиболее загрязненные города мира, причем значительная концентрация этих территорий расположена в Азии.

13 самых загрязненных городов в самой густонаселенной стране мира – Индии;

4 города в соседнем Пакистане;

по одному – в Китае и Казахстане.

Наиболее грязным стал Бирнихат – небольшой промышленный город в северо-восточной Индии. Отмечается, что именно в Индии бурный экономический рост в основном обеспечивается углем и где сотни миллионов людей живут в забитых транспортом и перегруженных мегаполисах.

Очень печально и беспомощно, что Бирнихат продолжает возглавлять список,

– сказал CNN Суман Момин, который живет в городе с населением около 70 000 жителей.

Столица Индии Нью-Дели уже 6 год подряд стала самой загрязненной столицей мира. В отчете также перечислены шесть городов-спутников – Фаридабад, Лони, Дели, Гуруграм, Нойда и Большая Нойда, которые вошли в список.

Единственным городом за пределами Азии, который попал в список, является Нджамена, столица Чада в центральной Африке, что была названа страной с наихудшим загрязнением воздуха.

Между тем города с наихудшим загрязнением в Северной Америке были в Калифорнии.

Как насчет Украины

Согласно текущему рейтингу IQAir, на 234 месте (среди всех городов мира) город Стрый во Львовской области.

Если рассматривать исключительно Украину, то наиболее загрязнены:

Стрый, Черновцы, Боровая, Процив, Зазимье, Малые Дмитровичи, Ивано-Франковск.



Рейтинг украинских городов по уровню загрязнения воздуха / Фото IQAir

Примечательно, что среди украинских городов регионы Западной и Центральной Украины занимают видное место в списке городов с самым высоким уровнем загрязнения. В Киеве воздух тоже загрязненный.

Зато самый чистый воздух в Австралии, Новой Зеландии, Эстонии, Гренландии и на островах: Маврикий, Исландия и Гавайи.