Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на эфир синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, передает 24 Канал. В последние дни в Киеве и ряде других городов фиксировали повышенное загрязнение воздуха.

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Загрязненный воздух в столице и регионах

Как пояснила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, основными источниками выбросов остаются транспорт, отопительные системы, промышленные предприятия и возгорания в экосистемах.

По ее словам, уровень загрязненности в значительной степени зависит от погодных условий. Если царит антициклон и нет ветра, вредные вещества накапливаются в приземном слое, что ухудшает качество воздуха. Зато активные воздушные потоки способствуют их рассеиванию, снижая уровень загрязнения.

Специалисты рекомендуют следить за показателями качества воздуха и по возможности избегать длительного пребывания на улице в периоды сильного загрязнения.

К слову, 11 марта в Украине ожидается весеннее тепло с температурой днем от 14 до 19 градусов, на юге до +22. Местами прогнозируются дожди.

Аномально теплая погода сохранится, но во второй половине недели возможны дожди и грозы из-за снижения атмосферного давления.