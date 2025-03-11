Речь идет о 21 чрезвычайном происшествии в области, 5 из которых – непосредственно в Одессе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесский городской совет.

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Что известно о загрязнении воздуха

Коммунальное предприятие "Муниципальный центр экологической безопасности" и "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины" сейчас мониторят состояние атмосферного воздуха. О результатах сообщат дополнительно, а к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 человек.

В результате российского террора произошло возгорание резервуаров с топливом, частного жилого дома и склада с детскими игрушками,

– уточнили в ГСЧС.

Кстати, состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе "Экоугроза" от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

До улучшения ситуации с загрязнением воздуха рекомендуют:

не находиться на открытом воздухе, особенно во время выделения интенсивного дыма;

держать закрытыми окна и двери, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение;

поддерживать водный баланс организма;

использовать маску или респиратор, а также очистители воздуха;

делать влажную уборку помещений.

К слову, накануне, 7 марта, Россия также атаковала город. Это повлекло пожары в ангарах и промышленных зданиях, а также повреждения критической инфраструктуры.