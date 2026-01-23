Компания Nintendo хочет, чтобы ее новый продукт подбодрил вас шутками

Nintendo представила необычный домашний гаджет Talking Flower, вдохновленный игрой Super Mario Bros. Wonder. Это говорящий цветок, который несколько раз в час выдает случайные фразы, реагирует на температуру в комнате и может работать по расписанию.

Компания Nintendo раскрыла детали о Talking Flower – декоративном цветке с голосовыми репликами, который впервые показали во время Nintendo Direct в сентябре прошлого года. Теперь стало известно, что устройство поступит в продажу 12 марта по цене 34.99 долларов, а предварительные заказы уже открыты. Об этом рассказывает Digital Trends.

Что умеет Talking Flower от Nintendo?

Talking Flower создана по мотивам цветов из игры Super Mario Bros. Wonder. Устройство примерно дважды в час самостоятельно проговаривает фразы вроде "Sometimes it's nice to space out" или "Bowser and his buds can't get us here, right?". Для управления предусмотрена всего одна кнопка. Короткое нажатие воспроизводит случайную реплику, а удерживание в течение двух секунд временно выключает звук. Если же нажимать кнопку много раз подряд, цветок откроет специальное скрытое сообщение.

Как пишет Cnet, также пользователь может настроить утренние и вечерние расписания. В таком режиме Talking Flower будет приветствовать утром и желать спокойной ночи, не беспокоя во время сна. Устройство поддерживает фразы, привязанные ко времени суток, и даже может сообщать текущее время, хотя в Nintendo предостерегают, что точность не всегда гарантирована.

Кроме этого, цветок реагирует на температуру в помещении и комментирует изменения, например фразами вроде "Cooler today, huh?". Он также предупреждает о низком заряде батареи и имеет музыкальный режим, в котором воспроизводится знакомая мелодия из игр Nintendo, а при нажатии кнопки раздаются случайные возгласы.

Talking Flower поддерживает одиннадцать языков, среди которых английский, итальянский, испанский, португальский, немецкий, нидерландский, французский, японский, китайский и корейский. Приобрести новинку можно будет в My Nintendo Store и у отдельных розничных продавцов.