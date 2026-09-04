Забавное чучело лисы оказалось останками редкого вымершего хищника

Коллекционер антиквариата купил на аукционе за смешную цену забавный чучело лисы, но впоследствии выяснил, что приобрел настоящее научное сокровище. Странная голова с выпученными глазами принадлежала давно вымершему тасманийскому тигру, а ее реальная стоимость превысила начальную цену в тысячу раз.

Это все время была не лиса

Джеймс Кранфилд, который коллекционирует необычные чучела лис в Великобритании, заметил странный лот на распродаже, пишет ScienceAlert.

"Я коллекционирую странные и замечательные головы лис – хорошие, плохие и уродливые – чтобы показать разное качество таксидермии на протяжении многих лет и от разных мастеров",

– прокомментировал Кранфилд.

Сначала его привлек забавный вид животного, но, присмотревшись повнимательнее, он понял, что это вовсе не лиса, а голова вымершего тилацина, известного как тасманийский тигр. Мужчину в первую очередь заинтересовали зубы, потому что у лисиц шесть верхних резцов, а у этого экземпляра их было восемь, что характерно именно для сумчатых волков.

Крэнфилд был не единственным, кто разгадал тайну. Другой покупатель также заподозрил, что перед ним другое животное. Из-за этого на аукционе разгорелась ожесточенная борьба. Финальная стоимость лота быстро взлетела до 62 600 фунтов стерлингов, что составляет более 85 000 долларов.

Джеймс Кранфилд выиграл аукцион. Чтобы убедиться в своей правоте, коллекционер сделал рентген и компьютерную томографию находки. Сканирование показало, что внутри – идеальный, нетронутый череп тилацина. Эксперты уже внесли этот экземпляр в Международную базу данных тилацинов, ведь в мире существует лишь две такие сохранившиеся таксидермические головы.

В случае с вымершим видом каждый уцелевший экземпляр представляет собой ограниченный и потенциально незаменимый источник биологической информации,

– говорит руководитель проекта Международной базы данных тилацинов Стивен Слейтхолм.

Шанс на возрождение и тайны прошлого

Последний известный тасманийский тигр умер в зоопарке 7 сентября 1936 года. Теперь, спустя 90 лет после этой трагедии, ученые получили новый материал для исследований. Биологи планируют взять образцы ДНК из зубов находки, что поможет лучше понять генетическое разнообразие вымершего вида. Некоторые исследовательские компании даже рассматривают возможность будущего клонирования и возрождения этих животных.

Сейчас Кранфилд пытается выяснить историю происхождения головы. Он предполагает, что это мог быть охотничий трофей времен правительственной программы истребления хищников в Тасмании в 1888 – 1912 годах.

Несмотря на странный вид и выпученные стеклянные глаза, Кранфилд решил не изменять внешний вид чучела. Он стремится сохранить его как уникальный исторический и культурный артефакт своей эпохи. В настоящее время коллекционер ведет переговоры с несколькими музеями, чтобы впоследствии представить эту уникальную находку широкой публике.