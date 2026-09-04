Це весь час була не лисиця

Джеймс Кранфілд, який збирає незвичайні опудала лисиць у Великій Британії, помітив дивний лот на розпродажі, пише ScienceAlert.

Я збираю дивні та чудові голови лисиць – хороші, погані та потворні – щоб показати різну якість таксидермії протягом багатьох років і від різних майстрів,

– прокоментував Кранфілд.

Спочатку його привабив кумедний вигляд тварини, але, придивившись ближче, він зрозумів, що це зовсім не лисиця, а голова вимерлого тилацина, відомого як тасманійський тигр. Чоловіка насамперед зацікавили зуби, адже лисиці мають шість верхніх різців, тоді як цей екземпляр мав вісім, що характерно саме для сумчастих вовків.

Кранфілд був не єдиним, хто розгадав таємницю. Інший покупець також запідозрив, що перед ним інша тварина. Через це на аукціоні спалахнула запекла боротьба. Фінальна вартість лота швидко злетіла до 62 600 фунтів стерлінгів, що становить понад 85 000 доларів.

Джеймс Кранфілд виграв аукціон. Щоб переконатися у своїй правоті, колекціонер зробив рентген і комп'ютерну томографію знахідки. Сканування показало, що всередині – ідеальний, недоторканий череп тилацина. Експерти вже внесли цей екземпляр до Міжнародної бази даних тилацинів, адже у світі існують лише дві такі збережені таксидермічні голови.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У випадку з вимерлим видом кожен уцілілий зразок становить обмежене і потенційно незамінне джерело біологічної інформації,

– каже керівник проєкту Міжнародної бази даних тилацинів Стівен Слейтхолм.

Шанс на відродження і таємниці минулого

Останній відомий тасманійський тигр помер у зоопарку 7 вересня 1936 року. Тепер, через 90 років після цієї трагедії, науковці отримали новий матеріал для досліджень. Біологи планують взяти зразки ДНК із зубів знахідки, що допоможе краще зрозуміти генетичне різноманіття вимерлого виду. Деякі дослідницькі компанії навіть розглядають можливість майбутнього клонування та відродження цих тварин.

Зараз Кранфілд намагається з'ясувати історію походження голови. Він припускає, що це міг бути мисливський трофей часів урядової програми винищення хижаків у Тасманії в 1888 – 1912 роках.

Попри дивний вигляд і вирячені скляні очі, Кранфілд вирішив не змінювати зовнішній вигляд опудала. Він прагне зберегти його як унікальний історичний та культурний артефакт своєї епохи. Наразі колекціонер веде переговори з кількома музеями, щоб згодом представити цю унікальну знахідку широкій публіці.