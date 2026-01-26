Тренды, которые будут определять 2026 год: ИИ и здоровье

2026 год может стать переломным для потребительских технологий. Компании продвигают устройства после смартфонов, активнее встраивают ИИ в работу и личную жизнь, расширяют рынки прогнозных ставок и заглядывают глубже в данные о здоровье пользователей. Не все эти изменения вызывают восторг, но игнорировать их будет сложно.

Технологические изменения в 2026 году не ограничиваются отдельными гаджетами или сервисами. Речь идет о системном сдвиге в том, как люди взаимодействуют с цифровым миром, принимают решения, работают, следят за здоровьем и даже развлекаются. Ниже – ключевые направления, которые, по оценкам экспертов, будут формировать этот год. Об этом пишет The Washington post.

Какие технологические тренды будут формировать 2026 год?

Устройства после смартфонов. Индустрия все активнее ищет ответ на вопрос, что будет после смартфона. На первый план выходят гаджеты, созданные вокруг искусственного интеллекта, которые не нуждаются в экранах. Речь идет об очках, кольца, ручки или другие носимые устройства, с которыми взаимодействуют голосом. Meta уже продвигает очки Ray-Ban со встроенным ИИ, Google показывала собственные смарточки, а OpenAI готовит свой первый аппаратный продукт после приобретения стартапа, соучредителем которого является дизайнер iPhone Джонни Айв. Появление этого устройства ожидается во второй половине 2026 года. В то же время все более острыми становятся вопросы приватности и согласия на запись аудио и видео.

Ставки почти на все. Прогнозные рынки вроде Kalshi и Polymarket превращают реальные события в объекты для ставок – от политики до шоу-бизнеса. Компании позиционируют это как инструмент коллективного прогнозирования, но на практике такие платформы все больше напоминают легализованный гемблинг. Растет беспокойство относительно зависимости, утечек инсайдерской информации и манипуляций. Ожидается, что в 2026 году этот сегмент только расширится, а вместе с ним – и общественные дискуссии.

Принятие и сопротивление искусственному интеллекту. ИИ все глубже интегрируется в поиск, смартфоны, рабочие инструменты, сервисы знакомств и креативные индустрии. В то же время растет и сопротивление. Часть пользователей открыто критикует ИИ-гаджеты, другие требуют сохранить участие людей в кино, играх и музыке. В 2026 году противостояние между массовым внедрением ИИ и желанием ограничить его влияние на личные отношения и творчество станет еще более заметным.

Более жесткие цифровые ограничения для детей. С развитием ИИ растет внимание к его влиянию на детей и подростков на детей и подростков. Школы экспериментируют с возвращением к рукописным работам, а технологические компании усиливают родительский контроль и возрастные ограничения. Как пишет MIT Technology, некоторые страны, например Австралия, уже ввели запреты на соцсети для подростков. Параллельно эксперты обращают внимание на то, что подростки ищут в чатботах эмпатию и поддержку, которой им не хватает в общении со взрослыми.

Медицинские технологии становятся ближе к телу. Новые устройства анализируют состояние здоровья все подробнее. Среди новинок – носимые сенсоры для выявления симптомов перименопаузы, гаджеты для анализа репродуктивных гормонов и функции смартфонов и смарт-часов, которые могут сигнализировать о когнитивных изменениях по речи или походке. Пользователи все чаще привлекают ИИ для анализа чаще привлекают ИИ для анализа этих данных, но вопрос конфиденциальности остается ключевым.

Влияние ИИ на работу и карьеру. В 2026 году компании будут активнее формализовать использование ИИ на рабочих местах. Это может привести как к росту эффективности, так и к ошибкам, предвзятых решений или сокращений персонала. Наибольший риск имеют рутинные профессии, в частности начальные позиции и переводчики. В то же время появляются новые роли и возможности для переквалификации, а некоторые работодатели могут использовать ИИ для улучшения условий труда.