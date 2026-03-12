Telegram работает нестабильно: проблемы с сообщениями и медиафайлами

В работе мессенджера Telegram зафиксировали технические проблемы. Пользователи сообщают, что не могут отправлять сообщения, а фото, видео и другие медиафайлы не загружаются или открываются с задержкой.

Пользователи из разных регионов сообщают о перебоях в работе Telegram. Чаще всего жалобы касаются того, что сообщения не отправляются или приходят с задержкой, а медиафайлы – фото, видео и документы – не загружаются. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Что известно о сбое в Telegram?

Также некоторые пользователи отмечают, что чаты открываются медленно или не обновляются. В подобных случаях сообщения могут долго оставаться в статусе отправления, а вложения не открываются.

Подобные проблемы уже случались ранее. Сбои в Telegram периодически возникают из-за технических проблем серверов, перегрузки системы или локальных проблем с интернет-соединением.

В таких ситуациях аналитики советуют проверять статус сервиса на платформах мониторинга сбоев, например Downdetector, где фиксируют резкий рост количества жалоб во время массовых проблем с сервисом.

На момент появления жалоб официальных объяснений о причинах сбоя от команды Telegram не поступало. Обычно подобные технические проблемы устраняют в течение нескольких часов после их появления.