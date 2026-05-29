Tesla обещает революцию без водителя, но даже ее работники боятся Full Self-Driving

Tesla годами убеждает мир в готовности своих беспилотных технологий. Но новое расследование показало, что даже люди, которые обучают систему Full Self-Driving, не готовы доверить ей собственную жизнь.

Новое расследование поставило под сомнение многолетние заявления Tesla и ее руководителя Илона Маска о близком прорыве в сфере полностью автономного вождения. По данным журналистов, сотни работников компании, которые ежедневно занимаются обучением системы Full Self-Driving, регулярно видят опасные ситуации на дорогах и не доверяют технологии настолько, чтобы пользоваться ею самостоятельно. Об этом пишет агентство Reuters.

Смотрите также Прорыв после лет ожидания: Tesla запускает свой фирменный автопилот в Китае

Почему сотрудники Tesla не верят в Full Self-Driving?

Речь идет о работниках, которые анализируют видеозаписи с автомобилей Tesla и вручную обозначают объекты и дорожные сценарии для дальнейшего обучения искусственного интеллекта. По словам сотрудников, система регулярно демонстрирует критические ошибки: автомобили не реагируют на животных, превышают скорость на 32 – 48 километров в час, а также опасно сближаются с детьми и другими участниками движения.

Семь бывших сотрудников команды маркировки данных заявили Reuters, что не доверили бы Full Self-Driving собственную безопасность. Один из них прямо назвал официальные заявления Tesla о безопасности системы "чушью". При этом Илон Маск уже почти десять лет обещает появление полностью автономного автомобиля Tesla. Компания неоднократно заявляла, что ее система вождения в несколько раз безопаснее среднего водителя.

Как Tesla считала "безопасность" автопилота

Отдельное внимание Reuters уделило статистике, которой Tesla обосновывает свои заявления о преимуществе Full Self-Driving над обычным вождением. Компания утверждала, что ее система может быть до 10 раз безопаснее человека. Такие цифры озвучивали не только Илон Маск, но и финансовый директор Tesla и председатель совета директоров во время встреч с акционерами.

Однако журналисты выяснили, что методология сравнения была противоречивой. Tesla учитывала только аварии, в которых срабатывали подушки безопасности. Зато федеральная статистика США включает значительно более широкий перечень ДТП, даже если автомобиль просто нуждался в эвакуации.

Из-за такой разницы в подсчетах показатели безопасности могли быть завышены примерно втрое. Кроме того, Tesla сравнивала собственный автопарк со средним возрастом 4,1 года с общим автопарком США, средний возраст которого составляет 12,8 года. А новые автомобили сами по себе имеют современные системы безопасности и лучшие результаты в ДТП.

Профессор Университета Карнеги-Меллона Фил Купман сравнил такой подход с ситуацией, когда современный реактивный самолет сравнивают с бомбардировщиком времен Второй мировой войны.

"Это как сказать: "Мой реактивный самолет быстрее вашего бомбардировщика Второй мировой". Да, но что именно это доказывает?" – объяснил эксперт.

Что скрывалось за запуском роботакси

Reuters также описало подготовку Tesla к презентации Cybercab в 2024 году и запуску роботакси в Остине. По информации агентства, перед демонстрациями компания месяцами вручную готовила маршруты для автомобилей. Работники анализировали видео, обозначали дорожные объекты и помогали системе "запоминать" конкретные сценарии на отдельных улицах.

Команда маркировки данных в штате Юта перед запуском фактически удвоилась и насчитывала около 300 работников. Несмотря на масштабную подготовку, почти через год после презентации Tesla эксплуатирует примерно 50 роботакси в Остине. Они работают только в ограниченной и контролируемой зоне города.

Это существенно отличается от ранних заявлений Илона Маска, который ранее неоднократно прогнозировал быстрый переход Tesla к полностью автономному транспорту без необходимости в водителе.

Почему вокруг Tesla растет давление

На момент публикации материала Tesla официально не прокомментировала выводы Reuters. В то же время даже на официальном сайте компании в описании Full Self-Driving указано, что система требует постоянного контроля водителя и не является полностью автономной.

В США группы защиты прав потребителей и несколько сенаторов уже призвали Федеральную торговую комиссию США проверить маркетинговые заявления Tesla относительно Full Self-Driving. Однако пока регуляторы не приняли публичных мер.

Reuters также напоминает, что Илон Маск ранее заявлял акционерам, якобы Full Self-Driving вскоре сделает даже переписку за рулем "практически безопасной". Но спустя полгода после этого заявления система все еще официально требует постоянного внимания человека.