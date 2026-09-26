Сотрудники Tesla не хотят обучать роботов, которые могут их заменить

Tesla пытается резко нарастить производство гуманоидных роботов Optimus, однако компания столкнулась сразу с несколькими проблемами. Среди них – сложность производства роботизированных рук и недовольство сотрудников.

Tesla постепенно переносит акцент с производства электромобилей на искусственный интеллект и робототехнику, а гуманоидный Optimus стал одним из ключевых проектов компании. В то же время переход к массовому производству таких машин оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. Об этом пишет The Information.

Почему у Tesla возникли проблемы с Optimus?

По данным The Information, Tesla уже производит сотни роботов Optimus в неделю, но компания поставила перед собой гораздо более амбициозную цель – превысить показатель в 1 000 роботов в неделю к концу 2026 года.

Текущая версия робота получила название Optimus V3. В ходе ее разработки Tesla столкнулась с трудностями как на уровне самого робота, так и при организации производственной линии.

В частности, оборудование не всегда может достаточно точно устанавливать компоненты на нужные места. Кроме того, производственная линия имеет ограничения по скорости работы. Это создает дополнительные проблемы для компании, которая пытается быстро перейти от относительно небольших объемов к массовому производству.

Еще ранее Tesla начала переводить часть сотрудников и инженеров на работу над Optimus. На заводе компании в Фримонте, штат Калифорния, в мае 2026 года даже приостановили производство автомобилей Model S и Model X, после чего часть ресурсов направили на развитие робототехнического направления.

Генеральный директор Tesla Илон Маск во время беседы с инвесторами по итогам второго квартала 2026 года называл Optimus потенциально "крупнейшим продуктом в истории". В то же время он признал, что создание автономного гуманоидного робота, способного выполнять широкий спектр задач, является "одной из самых сложных проблем, которые предстоит решить".

Почему роботизированные руки стали проблемой?

Одной из самых больших технических проблем Tesla оказалась конструкция рук Optimus. Роботизированная кисть должна выполнять сложные манипуляции, которые человек совершает практически автоматически – брать предметы, удерживать их, перемещать и работать с объектами различной формы.

Для создания такой системы Tesla использует очень большое количество мелких деталей. По данным The Information, при сборке кистей и предплечий Optimus работникам приходится вручную устанавливать конструкцию, которая в совокупности содержит более 100 небольших компонентов, в том числе винты.

Из-за сложности процесса некоторые новые роботы требуют ремонта практически сразу после производства. Отдельные проблемы возникли и с сенсорами прикосновения, установленными в руках Optimus.

Эти датчики оказались недостаточно надежными. В ответ Tesla разработала своеобразный сенсорный шар в форме перчатки. Его можно заменить отдельно, не меняя всю руку робота.

Optimus пока не является универсальным роботом

Проблемы есть не только с аппаратной частью. Искусственный интеллект Optimus также пока не позволяет роботу самостоятельно выполнять широкий спектр задач в различных условиях.

По словам источника The Information, нынешние роботы Tesla требуют программирования под конкретные задачи и контролируемые среды. То есть Optimus пока не является универсальным автономным работником, способным самостоятельно приспосабливаться к любой работе.

Эта проблема характерна не только для Tesla. Разработчики гуманоидных роботов пытаются научить машины понимать окружающий мир и выполнять разнообразные физические задачи так же гибко, как люди.

Одним из главных ограничений остается объем обучающих данных. Чтобы робот научился выполнять широкий спектр физических действий, ему нужны большие массивы информации о том, как именно люди выполняют эти задачи.

Tesla использовала для этого сотрудников своих заводов в Калифорнии и Техасе. Они надевали специальные костюмы, которые записывали движения тела во время выполнения рабочих операций. Затем эти данные могли использоваться для обучения роботов методом имитационного обучения.

Однако такой подход создал неожиданную проблему.

Работники не хотят обучать своих заменителей

Часть сотрудников Tesla была недовольна необходимостью собирать данные для обучения Optimus. Причина заключалась в том, что они знали: роботы, которых они обучают, в перспективе могут выполнять их работу.

В материале The Information отмечается, что некоторые сотрудники прямо жаловались на такую ситуацию. В результате Tesla, по данным издания, изменила подход к сбору данных.

Теперь этим занимаются специальные команды, а компания создала отдельные "учебные центры", где сотрудники собирают данные для обучения роботов.

Таким образом, проблема Tesla оказалась не только технологической. Компании приходится одновременно решать вопросы производства, обучения искусственного интеллекта и взаимодействия робототехнической программы с людьми, чья работа потенциально может быть автоматизирована.

Tesla зависит от китайских поставщиков

Еще одним вызовом для Tesla остается цепочка поставок. The Information обращает внимание на зависимость компании от китайских производителей компонентов для роботов.

Эта проблема характерна для американской робототехнической индустрии в целом. Стартапы из США уже использовали схемы доставки робототехнических деталей из Китая в Соединенные Штаты, поскольку производственные цепочки по-прежнему в значительной степени связаны с китайскими поставщиками.

Ситуация развивается на фоне попыток американских властей стимулировать производство робототехники внутри страны. В июле Федеральная комиссия по связи США запретила использование новых роботов иностранного производства в отдельных категориях, среди которых гуманоидные роботы, четвероногие роботы и роботы-пылесосы.

У Tesla появляется все больше конкурентов

Tesla разрабатывает Optimus не в вакууме. Гуманоидными роботами активно занимаются автопроизводители и специализированные робототехнические компании в Китае, Японии, Южной Корее и США.

Toyota планирует инвестировать значительные средства в модернизацию своих заводов с помощью роботов, в том числе гуманоидных систем. Hyundai, со своей стороны, планирует в течение ближайших лет развернуть до 25 000 гуманоидных роботов Atlas, созданных американской дочерней компанией Boston Dynamics.

Среди специализированных разработчиков одной из компаний, которая уже использует гуманоидных роботов в коммерческих условиях, является американская Agility Robotics. В 2024 году ее роботы начали работать на складе GXO Logistics в районе Атланты.

Впрочем, даже для компаний, которые уже имеют реальные коммерческие внедрения, остается вопрос экономической целесообразности. Гуманоидные роботы должны не только выполнять поставленные задачи, но и делать это достаточно дешево, стабильно и безопасно.

Отдельной проблемой остается безопасность людей, работающих рядом с роботами. Для широкого распространения таких машин компаниям необходимо доказать, что они способны предсказуемо работать в среде, где постоянно находятся люди.

Tesla, таким образом, одновременно пытается решить несколько масштабных задач – упростить производство сложных роботизированных рук, научить Optimus выполнять больше разнообразных операций, наладить поставки компонентов и увеличить производство до более чем 1 000 роботов в неделю. Пока все эти цели остаются частью планов компании, а сама технология продолжает проходить этап масштабирования.