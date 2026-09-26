Tesla поступово змінює фокус із виробництва електромобілів на штучний інтелект і робототехніку, а гуманоїдний Optimus став одним із ключових проєктів компанії. Водночас перехід до масового виробництва таких машин виявився значно складнішим, ніж очікувалося. Про це пише The Information.

Чому Tesla виникли проблеми з Optimus?

За даними The Information, Tesla вже виробляє сотні роботів Optimus на тиждень, але компанія поставила перед собою значно амбітнішу мету – перевищити показник 1 000 роботів на тиждень до кінця 2026 року.

Поточна версія робота отримала назву Optimus V3. Під час її розробки Tesla зіткнулася з труднощами як на рівні самого робота, так і під час організації виробничої лінії.

Зокрема, обладнання не завжди може достатньо точно встановлювати компоненти на потрібні місця. Крім того, виробнича лінія має обмеження щодо швидкості роботи. Це створює додаткові проблеми для компанії, яка намагається швидко перейти від відносно невеликих обсягів до масового виробництва.

Ще раніше Tesla почала переводити частину працівників і інженерів на роботу над Optimus. На заводі компанії у Фрімонті, штат Каліфорнія, у травні 2026 року навіть припинили виробництво автомобілів Model S та Model X, після чого частину ресурсів спрямували на робототехнічний напрям.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час розмови з інвесторами за підсумками другого кварталу 2026 року називав Optimus потенційно "найбільшим продуктом в історії". Водночас він визнав, що створення автономного гуманоїдного робота, здатного виконувати широкий спектр завдань, є "однією з найскладніших проблем, які потрібно вирішити".

Чому роботизовані руки стали проблемою?

Однією з найбільших технічних проблем Tesla виявилася конструкція рук Optimus. Роботизована кисть має виконувати складні маніпуляції, які людина здійснює практично автоматично – брати предмети, утримувати їх, переміщувати та працювати з об'єктами різної форми.

Для створення такої системи Tesla використовує дуже велику кількість дрібних деталей. За даними The Information, під час складання кистей і передпліччя Optimus працівникам доводиться вручну встановлювати конструкцію, яка разом містить понад 100 невеликих компонентів, зокрема гвинти.

Через складність процесу деякі нові роботи потребують ремонту практично одразу після виробництва. Окремі проблеми виникли й із сенсорами дотику, встановленими в руках Optimus.

Ці сенсори виявилися недостатньо надійними. У відповідь Tesla розробила своєрідний сенсорний шар у формі рукавички. Його можна замінити окремо, не змінюючи всю руку робота.

Optimus поки не є універсальним роботом

Проблеми є не лише з апаратною частиною. Штучний інтелект Optimus також поки не дозволяє роботу самостійно виконувати широкий спектр завдань у різних умовах.

За словами джерела The Information, нинішні роботи Tesla потребують програмування під конкретні завдання та контрольовані середовища. Тобто Optimus поки не є універсальним автономним працівником, який може самостійно пристосовуватися до будь-якої роботи.

Ця проблема характерна не лише для Tesla. Розробники гуманоїдних роботів намагаються навчити машини розуміти навколишній світ і виконувати різноманітні фізичні завдання так само гнучко, як люди.

Одним із головних обмежень залишається кількість навчальних даних. Щоб робот навчився виконувати широкий спектр фізичних дій, йому потрібні великі масиви інформації про те, як саме люди виконують ці завдання.

Tesla використовувала для цього працівників своїх заводів у Каліфорнії та Техасі. Вони одягали спеціальні костюми, які записували рухи тіла під час виконання робочих операцій. Потім ці дані могли використовуватися для навчання роботів методом імітаційного навчання.

Однак такий підхід створив несподівану проблему.

Працівники не хочуть навчати власних замінників

Частина працівників Tesla була незадоволена необхідністю збирати дані для навчання Optimus. Причина полягала в тому, що вони знали – роботи, яких вони навчають, у перспективі можуть виконувати їхню роботу.

У матеріалі The Information зазначається, що деякі працівники прямо скаржилися на таку ситуацію. У результаті Tesla, за даними видання, змінила підхід до збору даних.

Тепер цим займаються спеціальні команди, а компанія створила окремі "навчальні центри", де працівники збирають дані для тренування роботів.

Таким чином, проблема Tesla виявилася не лише технологічною. Компанії доводиться одночасно вирішувати питання виробництва, навчання штучного інтелекту та взаємодії робототехнічної програми з людьми, чия робота потенційно може бути автоматизована.

Tesla залежить від китайських постачальників

Ще одним викликом для Tesla залишається ланцюжок постачання. The Information звертає увагу на залежність компанії від китайських виробників компонентів для роботів.

Ця проблема характерна для американської робототехнічної індустрії загалом. Стартапи зі США вже використовували схеми доставки робототехнічних деталей із Китаю до Сполучених Штатів, оскільки виробничі ланцюжки залишаються значною мірою пов'язаними з китайськими постачальниками.

Ситуація розвивається на тлі спроб американської влади стимулювати виробництво робототехніки всередині країни. У липні Федеральна комісія зі зв'язку США заборонила використання нових роботів іноземного виробництва в окремих категоріях, серед яких гуманоїдні роботи, чотириногі роботи та роботи-пилососи.

Tesla має дедалі більше конкурентів

Tesla розвиває Optimus не у вакуумі. Гуманоїдними роботами активно займаються автовиробники та спеціалізовані робототехнічні компанії в Китаї, Японії, Південній Кореї та США.

Toyota планує інвестувати значні кошти в модернізацію своїх заводів за допомогою роботів, включно з гуманоїдними системами. Hyundai, зі свого боку, планує протягом наступних років розгорнути до 25 000 гуманоїдних роботів Atlas, створених американською дочірньою компанією Boston Dynamics.

Серед спеціалізованих розробників однією з компаній, яка вже використовує гуманоїдних роботів у комерційних умовах, є американська Agility Robotics. У 2024 році її роботи почали працювати на складі GXO Logistics у районі Атланти.

Втім, навіть для компаній, які вже мають реальні комерційні впровадження, залишається питання економічної доцільності. Гуманоїдні роботи повинні не лише виконувати поставлені завдання, а й робити це достатньо дешево, стабільно та безпечно.

Окремим викликом залишається безпека людей, які працюють поруч із роботами. Для широкого поширення таких машин компаніям потрібно довести, що вони здатні передбачувано працювати в середовищі, де постійно перебувають люди.

Tesla, таким чином, одночасно намагається вирішити кілька масштабних завдань – спростити виробництво складних роботизованих рук, навчити Optimus виконувати більше різноманітних операцій, налагодити постачання компонентів і збільшити виробництво до понад 1 000 роботів на тиждень. Поки що всі ці цілі залишаються частиною планів компанії, а сама технологія продовжує проходити етап масштабування.