Робот Tesla Optimus упал во время демонстрации, раскрыв позорную тайну компании

Короткое видео с мероприятия Tesla в Майами показало, как робот-гуманоид Optimus сперва неуверенно работает с бутылками воды, а затем неуклюже падает. Но не сам факт падения привлек больше всего внимания, а характерные движения его рук в момент потери равновесия.

Что случилось с Optimus?

Как заметили внимательные зрители, характерные движения рук в момент потери равновесия очень напоминают поведение человека, снимающего VR-шлем. Это снова обострило дискуссию о том, насколько автономными являются Optimus, поскольку уже давно существует теория, что на самом деле роботами Tesla управляют специальные люди, а машины просто повторяют движения оператора. Очевидно, что-то произошло на той стороне, оператор, возможно, запаниковал, попытался снять шлем, а привязанный к нему Optimus повторил все движения, что привело к потере равновесия и падению, сообщает 24 Канал.

Все произошло на этих выходных в магазине в Майами во время мероприятия под названием Autonomy Visualized. Формально оно было посвящено технологиям автопилота, но там также показали и Optimus, который должен был подчеркнуть автономные возможности компании. На видео, которые активно распространяли фанаты Tesla, Optimus раздает посетителям бутылки воды, позирует на фото и даже немного "танцует".

Однако самое интересное видео появилось на Reddit. Другой ракурс той же демонстрации, неприятный для компании Илона Маска, показывает, как робот, двигая руками слишком быстро, случайно роняет несколько бутылок на пол, теряет баланс и начинает заваливаться назад. В этот момент его руки внезапно и синхронно взлетают к "лицу" и делают характерное хватательное движение, будто Optimus пытается стянуть с головы невидимый шлем. На корпусе робота при этом нет никаких устройств или аксессуаров.

Это очень контрастирует с публичным образом Optimus как "умного" автономного робота, который Tesla пытается поддерживать. В предыдущих материалах компания сама демонстрировала, как обучает Optimus с помощью VR-шлемов, когда человек в гарнитуре повторяет движения, а робот их отражает. На фоне этого жест "снятия призрачного шлема" выглядит как косвенное подтверждение того, что и в Майами Optimus работал не самостоятельно, а под контролем оператора.

Критики отмечают, что проблемой является не само падение. У роботов, особенно гуманоидов, это нормальная часть этапа разработки, и, например, Boston Dynamics годами открыто показывает свои неудачные попытки, не теряя репутации.

В случае Tesla неудобство создает момент, который в сети назвали "колдуном из страны Оз", когда завеса спадает и оказывается, что показательная "автономия" в значительной степени держалась на тщательно скрытом дистанционном управлении.

Подозрения существуют уже давно

Ранее пользователи уже обращали внимание, что на мероприятии We, Robot демонстрации Optimus были сильно зависимы от телеметрии и людей, хотя Tesla это прямо не подчеркивала. Очень быстро после презентации появились обвинения в адрес компании, что не только роботами, но и даже беспилотными такси удаленно управляли люди, поскольку в толпе разглядели человека с пультом. Об этом, например, писало издание Electrek в октябре 2024 года. Прошло больше года, и несмотря на заявления о "AI-демо" и видео, где Optimus якобы выполняет приемы кунг-фу без оператора, ситуация с Майами намекает, что Tesla до сих пор опирается на удаленное управление в публичных показах.

Параллельно Илон Маск продолжает обещать инвесторам, что Optimus станет крупнейшим продуктом в истории компании и превратится в триллионный бизнес, где миллионы роботов будут работать в производстве. Но когда на реальном мероприятии робот до сих пор не может автономно и надежно раздавать бутылки с водой без участия оператора с VR-шлемом, возникает ощутимый разрыв между текущим состоянием технологии и амбициозными обещаниями.

Этот инцидент добавляет сомнений к тому, насколько быстро гуманоиды действительно смогут выполнять широкий спектр человеческих задач на основе искусственного интеллекта, а не благодаря армии операторов.