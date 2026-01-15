Tesla переводит функцию Full Self-Driving только на подписку

Tesla меняет модель продажи системы Full Self-Driving и отказывается от разовой оплаты. После середины февраля опция станет доступной исключительно по подписке, без возможности купить ее навсегда вместе с автомобилем.

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что компания прекратит продажу пакета Full Self-Driving за 8 000 долларов. После 14 февраля система станет доступной только в формате подписки. О новой стоимости Маск не сообщил, а также не объяснил причин такого решения. Сейчас FSD уже можно оформить за 99 долларов в месяц или 999 долларов в год. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Илона Маска в Х.

Смотрите также Cybertruck не оправдал ожиданий – спрос на пикап Tesla падает

Что меняется в продаже Full Self-Driving?

Переход на подписку может оказаться более выгодным для покупателей, особенно для тех, кто планирует продать или обменять автомобиль. В таком случае владельцы не будут терять значительную сумму, вложенную в опцию, которая не передается следующему владельцу. Также это дает возможность пользователям оценить систему без долгосрочных обязательств, ввиду того, что Tesla годами неоднократно обещала больше, чем реально предлагала.

Как пишет Mashable, несмотря на название, Full Self-Driving не обеспечивает полностью автономного движения. Водитель должен постоянно контролировать систему и регулярно брать управление на себя. Поэтому технология фактически остается ассистентом водителя и не соответствует даже третьему уровню автономности, не говоря уже о полностью автономных уровнях 4 или 5. Маск начал активно продвигать идею самоуправляемых Tesla еще в 2015 году, обещая полную автономность к 2018 году.

Названия Autopilot и Full Self-Driving уже давно критикуют правозащитники потребителей и государственные органы, называя их обманчивыми. Регуляторы пока не ввели жестких санкций, однако недавно суд в Калифорнии признал, что Tesla использовала "обманчивые формулировки" в маркетинге Autopilot. Судья рекомендовал приостановить продажи компании в штате на 30 дней, хотя Tesla имеет 90 дней на выполнение требований и все еще может избежать наказания.

Почему Tesla снова судят?