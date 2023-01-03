Власти Южной Кореи решили, что Tesla лжет в рекламе своих электромобилей

В Южной Корее компанию Tesla оштрафовали за нарушение законодательства страны о рекламе. По мнению властей, она сделала несколько ложных заявлений, введя в заблуждение покупателей.

По данным агентства Bloomberg, компания Tesla сделала ложные заявления о запасе хода и скорости зарядки своих электромобилей. Кроме того, неточными оказались и данные об экономии на расходах на топливо.

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Сколько заплатит Tesla

Сумма штрафа, который заплатит Tesla, составляет 2,8 миллиарда вон, что составляет 2,2 миллиона долларов США.

После того как в феврале 2022 года Комиссия по добросовестной торговле начала соответствующее расследование, Tesla поменяла рекламу на своем корейском сайте. Однако штрафа ей избежать все равно не удалось.

Дополнительно к 2,8 миллиардам вон регулятор взыщет с Tesla дополнительно 1 миллион вон за нарушение закона об электронной коммерции, поскольку компания не предоставила достаточной информации о своей политике отмены заказов. Комиссия по свободной торговле заявила, что планирует направить Tesla уведомление с разъяснением того, какими могут быть ее последующие действия.

Сама Tesla пока не объявляла о намерениях подавать в суд для избежания штрафа. Вероятно, она согласится заплатить без излишних конфликтов с Комиссией.