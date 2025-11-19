Роботакси Tesla снова врезаются в объекты на дороге, но компания получает разрешение на расширение

Компания Tesla продолжает развивать свой амбициозный проект роботакси, но его путь оказался не таким безоблачным, как ожидалось. С одной стороны, компания получила разрешение на запуск сервиса в новом штате, а с другой – ее беспилотные автомобили в Техасе попадают в аварии даже несмотря на присутствие наблюдателей в салоне. Эта ситуация вызывает вопросы о безопасности технологии и ее готовности.

Что происходит с проектом роботакси от Tesla?

Парк роботакси Tesla, тестируемый в Остине, штат Техас, демонстрирует тревожную статистику. В сентябре было зафиксировано еще три аварии с участием беспилотных автомобилей Model Y, что довело общее количество инцидентов до семи за несколько месяцев. Интересно, что аварии продолжаются даже после того, как компания пересадила водителей-супервайзеров с пассажирского сиденья за руль для лучшего контроля над ситуацией, пишет 24 Канал со ссылкой на Jalopnik.

Согласно отчетам, поданным в Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA), инциденты были разнообразными.

4 сентября роботакси задним ходом врезалось в другой автомобиль.

6 сентября Model Y сбила велосипедиста. К счастью, без травм для человека, но с повреждением велосипеда.

7 сентября автомобиль столкнулся с животным.

Детали этих случаев остаются неизвестными, поскольку Tesla активно использует свое право на редактирование отчетов, скрывая ключевую информацию о причинах аварий и ответственных лиц.

По имеющимся данным, которые приводит издание Electrek, частота аварий в роботаксе Tesla примерно вдвое выше, чем у конкурентного сервиса Waymo.

Tesla получила разрешение на запуск роботакси в Аризоне

Несмотря на эти проблемы с безопасностью, Tesla получила разрешение на запуск сервиса перевозок в Аризоне, причем даже без обязательного наличия специального человека на переднем сиденье. Об этом говорится на странице InsideEVS.

Как пишет издание, 17 ноября компания также получила лицензию Transportation Network Company (TNC), которая позволяет ей работать по модели, похожей на Uber или Lyft, то есть перевозить пассажиров за плату.

Стоит отметить, что это еще не разрешение на полноценную работу беспилотников без водителя – для этого понадобятся дополнительные разрешения. Пока это разрешение на ограниченное тестирование.

Регулирование в Аризоне является менее строгим, чем в Калифорнии, что, вероятно, и привлекло компанию. Илон Маск ранее заявлял о планах запустить роботакси в 8 – 10 городах до конца 2025 года с парком более 1000 автомобилей.