Автономность iPhone 18 Pro и Pro Max уже проверили: не солгала ли Apple о новых батареях

Эксперты протестировали аккумуляторы новых флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в реальных условиях использования. Смартфоны продемонстрировали заметный рост автономности по сравнению с предыдущим поколением, но уступили одному из Android-конкурентов.

Результаты реальных испытаний аккумулятора iPhone 18 Pro

Специалисты издания Tom's Guide провели собственное тестирование автономности новых флагманов Apple. Условия испытания имитировали повседневное использование: яркость экранов была установлена на уровне 150 нит, после чего запустили автоматизированный скрипт веб-серфинга через мобильную сеть до полной разрядки устройств.

Базовая модель iPhone 18 Pro проработала в таком режиме 16 часов и 17 минут, что на 56 минут (или 6,1%) больше, чем у iPhone 17 Pro.

Топовый iPhone 18 Pro Max продемонстрировал результат в 18 часов и 27 минут. Это превышает показатель прошлогодней модели на 33 минуты, что составляет прирост на 3,1%.

Эксперты отмечают, что ожидали более значительного скачка автономности благодаря использованию нового 2-нанометрового процессора A20 Pro.

Сравнение с Android-флагманами

В тесте против конкурентов iPhone 18 Pro Max уверенно опережает большинство соперников. Смартфон обогнал Samsung Galaxy S26 Ultra на 1 час и 47 минут, а преимущество над Google Pixel 11 Pro XL достигло почти 4 часов. Компактный iPhone 18 Pro уступает Galaxy S26 Ultra всего на 23 минуты, несмотря на значительно меньшие габариты.



Однако абсолютным лидером испытаний остался OnePlus 15, который продержался рекордные 25 часов и 13 минут. Он опередил iPhone 18 Pro Max более чем на 6,5 часа благодаря кремний-углеродному аккумулятору емкостью 7 300 миллиампер-часов.

Благодаря чему выросла автономность

Компания Apple оснастила новое поколение чипом A20 Pro, изготовленным по 2-нанометровому технологическому процессу, и усовершенствованной системой охлаждения с испарительной камерой. Базовая версия iPhone 18 Pro получила аккумулятор емкостью 4 056 миллиампер-часов (модификация с eSIM для США имеет 4 288 миллиампер-часов) и поддерживает быструю зарядку мощностью 60 ватт.

Несмотря на существенное снижение энергопотребления чипсета, использование классических литий-ионных аккумуляторов достигло своих технологических пределов. Для существенного увеличения времени автономной работы в будущих поколениях Apple придется рассмотреть переход на кремний-углеродные батареи.