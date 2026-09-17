Результати реальних випробувань батареї iPhone 18 Pro

Фахівці видання Tom's Guide провели власне тестування автономності нових флагманів Apple. Умови випробування імітували щоденне користування: яскравість екранів виставили на рівні 150 ніт, після чого запустили автоматизований скрипт вебсерфінгу через мобільну мережу до повного розряджання пристроїв.

Базовий iPhone 18 Pro пропрацював у такому режимі 16 годин і 17 хвилин, що на 56 хвилин (або 6,1%) більше за показник iPhone 17 Pro.

Топовий iPhone 18 Pro Max продемонстрував результат у 18 годин і 27 хвилин. Це перевищує показник торішньої моделі на 33 хвилини, що становить приріст на 3,1%.

Експерти кажуть, що вони очікували більшого стрибка автономності завдяки використанню нового 2-нанометрового процесора A20 Pro.

Порівняння з Android-флагманами

У юитві проти конкурентів iPhone 18 Pro Max упевнено випереджає більшість суперників. Смартфон обігнав Samsung Galaxy S26 Ultra на 1 годину і 47 хвилин, а перевага над Google Pixel 11 Pro XL сягнула майже 4 годин. Компактний iPhone 18 Pro поступається Galaxy S26 Ultra лише на 23 хвилини, попри значно менші габарити.



Однак абсолютним лідером випробувань залишився OnePlus 15, який протримався рекордні 25 годин і 13 хвилин. Він випередив iPhone 18 Pro Max більш ніж на 6,5 години завдяки кремній-вуглецевому акумулятору ємністю 7 300 міліампер-годин.

Завдяки чому зросла автономність

Компанія Apple оснастила нове покоління чипом A20 Pro, виготовленим за 2-нанометровим техпроцесом, і покращеною системою охолодження з випарною камерою. Базова версія iPhone 18 Pro отримала акумулятор ємністю 4 056 міліампер-годин (модифікація з eSIM для США має 4 288 міліампер-годин) і підтримує швидку зарядку потужністю 60 ват.

Попри суттєве зменшення енергоспоживання чипсета, використання класичних літій-іонних акумуляторів досягло своїх технологічних меж. Для суттєвого збільшення тривалості роботи в майбутніх поколіннях Apple доведеться розглянути перехід на кремній-вуглецеві батареї.