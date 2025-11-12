Meta хочет сделать Threads платформой для фанатов и создателей подкастов

Threads, социальная сеть от Meta, сосредотачивается на развитии сообщества подкастеров. Платформа внедряет новые инструменты для продвижения шоу, обсуждения эпизодов и налаживания связи между создателями и слушателями. Компания стремится сделать Threads главным местом для диалогов о подкастах.

Threads, который позиционируют как конкурента X (ранее Twitter), начинает активно работать с создателями подкастов. Meta сообщила, что новая стратегия имеет целью объединить дискуссии вокруг шоу в пределах одной платформы, а также помочь авторам лучше продвигать свои проекты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

Как Threads хочет стать центром подкаст-обсуждений?

Первыми шагами станут две функции. Во-первых, ссылки на подкасты в ленте получат заметный дизайн с цветным фоном и миниатюрой изображения, чтобы пользователи легче их находили. Во-вторых, в профилях создателей появится специальное место для размещения ссылки на подкаст. Threads отмечает, что такой формат поможет авторам увеличить узнаваемость шоу и аудиторию.

По словам представителя Meta, в течение следующего года появятся и другие инструменты, ориентированные на подкастеров и слушателей. Компания считает, что именно Threads может стать ключевой площадкой для обсуждений подкастов, которые сейчас рассеяны между Reddit, X, Facebook, Instagram, YouTube и Spotify.

Как пишет TechCrunch, Meta также стремится воспользоваться тесной связью подкастов с культурными темами, которые стимулируют диалоги в сети. Сейчас в Threads более 400 миллионов активных пользователей в месяц и около 150 миллионов ежедневно - меньше, чем у X, который заявляет о 600 миллионах. Привлечение подкаст-сообщества может существенно сократить этот разрыв.

В то же время Threads не планирует становиться платформой для распространения подкастов. Вместо этого сервис сосредоточится на аналитике и инструментах, которые позволят авторам видеть, как их шоу обсуждают пользователи. Также Meta работает над функциями, которые помогут слушателям открывать новые подкасты и налаживать контакт с их создателями.

Threads уже имеет опыт работы с контент-креаторами. В мае платформа позволила авторам добавлять до пяти ссылок в профиле, чтобы продвигать себя на разных сайтах и платформах. А недавно компания ввела функцию текстовых вложений, которая позволяет публиковать более длинные мысли и размышления.

Meta обещает, что в ближайшие месяцы пользователи увидят еще больше функций, ориентированных на обсуждение подкастов.

