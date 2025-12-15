Похож на USB-C: что это за разъем с молнией и почему он работает совсем иначе

На первый взгляд, порт Thunderbolt ничем не отличается от обычного USB-C: та же форма, тот же кабель, тот же щелчок при подключении. Но маленький символ молнии рядом с разъемом означает совсем другие возможности.

Thunderbolt обеспечивает более высокие скорости передачи данных, поддержку нескольких мониторов и работу с мощными внешними устройствами, чего не может обычный USB-C. Сегодня 24 Канал рассказывает о разнице между USB-C и Thunderbolt и о том, как его можно использовать.

Чем Thunderbolt отличается от USB-C?

Путаница между USB-C и Thunderbolt вполне понятна. Оба стандарта используют одинаковый разъем USB-C, но это не раскрывает истинных возможностей порта.

Thunderbolt создали, чтобы открыть новые возможности для пользователей, совмещая самую быструю передачу данных и самую большую пропускную способность видео в одном кабеле, а еще и подавая питание, объясняется на официальном сайте технологии Thunderbolt.

Базовый USB-C поддерживает зарядку и передачу данных, но его характеристики часто остаются неизвестными без проверки спецификаций устройства.

Thunderbolt Стандарт, построен на базе USB-C. Когда вы видите символ молнии на порту, это означает соответствие строгим требованиям. Стандарт охватывает скорость передачи данных, подключение периферии, поддержку дисплеев, карт расширения, питания и прочее.

Самое важное понимать: USB-C – это лишь форма разъема. Он работает с характеристиками конкретного поколения USB, например USB 3.0 или USB4, говорится на сайте HP.

Thunderbolt 5, самая новая версия стандарта, предлагает значительно больше возможностей по сравнению с базовым USB-C.

Насколько быстрый Thunderbolt?

Скорость – ключевое преимущество Thunderbolt. Он значительно опережает USB 3.x и USB4. Thunderbolt 5 обеспечивает двустороннюю пропускную способность 80 Гбит/с и может динамически увеличивать ее до 120 Гбит/с в одном направлении, когда это нужно для дисплеев.

Это означает не только более быстрое копирование файлов. Соединение интеллектуально распределяет ресурсы в зависимости от задач: передача изображения на мониторы высокого разрешения, работа со сверхбыстрым внешним хранилищем или одновременное управление несколькими устройствами через один док.

Для сравнения: USB4 поддерживает скорость до 40 Гбит/с, но это теоретический максимум, который не гарантирован. USB4 существует в двух вариантах (20 и 40 Гбит/с), и большинство производителей не достигает максимальных показателей.

Зато Thunderbolt всегда гарантирует заявленные скорости: 40 Гбит/с для Thunderbolt 4 и до 80 Гбит/с для Thunderbolt 5, объясняет Lenovo.

Как Thunderbolt работает с мониторами?

Поддержка дисплеев – одно из самых больших преимуществ Thunderbolt над другими стандартами USB. Обычный USB-C использует DisplayPort Alt Mode для вывода изображения, но это необязательная функция, которая не всегда реализована одинаково. Некоторые порты USB-C поддерживают один внешний монитор, другие – два, а частота обновления или разрешение могут неожиданно снижаться при подключении дока.

Thunderbolt устраняет эту неопределенность и разработан для эффективной работы со всеми современными дисплеями через один кабель.

Thunderbolt 5 может питать три монитора 4K с частотой 144 Гц с одного порта на совместимых системах.

Также возможно подключение двух дисплеев 8K с частотой 60 Гц через одно соединение Thunderbolt 5.

Пропускная способность до 80 Гбит/с в двух направлениях с функцией "Bandwidth Boost" позволяет увеличить трафик для видео до примерно 120 Гбит/с в одном направлении.

Этот запас обеспечивает плавную работу больших дисплеев. Thunderbolt 5 интегрирует DisplayPort 2.1 Alt Mode, что позволяет передавать видеосигналы очень высокого разрешения, например 8K при 60 Гц или даже 4K при 240 Гц со сжатием на соответствующем оборудовании.

Какие еще устройства поддерживает Thunderbolt?

Огромное преимущество Thunderbolt – поддержка PCIe, технологии, которую внутренние компоненты используют для связи с системой. Thunderbolt передает PCIe через кабель USB-C, что расширяет перечень поддерживаемого внешнего оборудования.

Например, вы можете подсоединить мощную внешнюю видеокарту через Thunderbolt и получить настоящие скорости передачи данных. Так же внешние NVMe SSD будут обеспечивать заявленные показатели, чего иногда трудно достичь с обычным USB-подключением.

Thunderbolt также обрабатывает несколько устройств высокой пропускной способности одновременно. Он динамически распределяет ресурсы, что позволяет одновременно использовать внешнее хранилище, несколько дисплеев, периферию и прочее без падения скорости, которое возникает с USB.

В чем недостатки Thunderbolt?

Как и любая технология, Thunderbolt имеет недостатки. Самая большая проблема: невозможно определить версию Thunderbolt только по виду порта. Символ молнии не указывает, или это Thunderbolt 3, 4 или 5. Без проверки спецификаций устройства узнать точные возможности не реально.

Thunderbolt также более дорогой. Устройства с поддержкой этого стандарта стоят больше из-за дополнительных технических требований, время разработки и сертификацию. Хотя Intel (который разработал Thunderbolt вместе с Apple) отменил лицензионный сбор с Thunderbolt 3, любое устройство с этой технологией должно строго соответствовать стандартам.

Дополнительная стоимость касается и мониторов с Thunderbolt. Ожидайте заплатить на несколько тысяч гривен больше за экран с поддержкой Thunderbolt по сравнению с тем, что работает только с USB-C DisplayPort Alt Mode.

Несмотря на эти расходы, Thunderbolt остается чрезвычайно полезным дополнением к ноутбуку или материнской плате.